Ein neuer Radweg und schon wird gestritten: Darum geht es auf dieser bekannten Münchner Straße

An der Gebsattelstraße will die Stadt die Situation für Radfahrer verbessern. Doch an den Plänen gibt es Kritik: von der CSU, dem Bezirksausschuss und vom Wirtschaftsreferat. Das sieht nämlich die Dulten in Gefahr.

An der Lindwurmstraße entfernt die Stadt in diesen Tagen den breiten, markierten und geschützten Radweg zum Teil wieder. Zumindest so lange, wie Busse als Schienenersatzverkehr fahren, sollen Radfahrer auf der Lindwurmstraße den alten Radweg neben dem Gehweg nehmen. Radl-Aktivisten sind sauer, die CSU meint, man hätte all das vorher wissen müssen. Und gleichzeitig bahnt sich schon der nächste Krach an.

Denn ganz aufgegeben hat das Rathaus seine Radl-Politik nicht. Am Mittwoch soll der Stadtrat über einen neuen Radweg in der Gebsattelstraße entscheiden. Und auch da sind lange nicht alle mit der Lösung zufrieden.

Am sogenannten Gebsattelberg schlägt Mobilitätsreferent Georg Dunkel (parteilos) bergauf einen neuen 2,30 Meter breiten Radweg vor. Dieser soll neben dem Gehweg entstehen, dort, wo heute Parkplätze sind. Die Parkplätze sollen zwischen Radweg und Fahrspur liegen. Es soll Trennelemente geben, um den Radfahrern mehr Sicherheit zu bieten. Alles also so ähnlich wie an der Lindwurmstraße.

Bergab soll es keinen neuen Radweg geben

Bergab soll es am Gebsattelberg allerdings weiterhin keinen eigenen Radweg geben. Für mehr Sicherheit sollen aber Parkplätze abgeschafft werden. Insgesamt bleiben in dem Bereich 34 von 89 Parkplätzen erhalten. Das Ganze soll 780.000 Euro kosten. Ursprünglich war mal ein größerer Umbau geplant. Doch das verwarf die Stadt aufgrund der Haushaltslage.

Holger Quick vom Radentscheid ist mit dieser abgespeckten Lösung grundsätzlich einverstanden. Denn er weiß: Für Radstreifen auf beiden Seiten ist in der Straße nicht genug Platz. "Wenn man nur einen Radweg auf einer Seite schaffen kann, dann ist es richtig, das bergauf zu tun", sagt Quick. Denn bergauf gebe es viel mehr Überholmanöver – unter Radfahrern, aber auch von Autofahrern. Bergab sei das anders.

"Für uns Auer und Haidhauser ist das schon blöd"

Glücklich sind viele vor Ort trotzdem nicht. Dass sich bergab nichts ändern soll, stört den Chef des örtlichen Bezirksausschusses Jörg Spengler (Grüne): "Für uns Auer und Haidhauser ist das schon blöd", sagte er vor Kurzem zur AZ. Dass sich Radler und Autos hier den Straßenraum teilen, sieht der BA-Chef als eine Gefahrenquelle.

Auch die CSU ist nicht einverstanden mit den Plänen. Aber aus einem anderen Grund. Denn das Stück, das die Stadt umbauen will, ist gerade mal 350 Meter lang. Bei Kosten von 780.000 Euro macht das rund 2200 Euro pro Meter, rechnet CSU-Stadträtin Veronika Mirlach vor. Für sie ist das in Zeiten knapper Kassen nicht machbar. "Vor allem dann, wenn gleichzeitig bei Familien gespart werden muss", sagt sie. Den Wegfall von 55 Parkplätzen lehne die CSU ebenfalls ab.

Das sieht übrigens auch Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) so. Der fürchtet, so geht es aus seiner Stellungnahme hervor, um die Dulten auf dem Mariahilfplatz. Es falle seinem Referat ohnehin schon schwer, Händler zu finden. Da sei es "kontraproduktiv", wenn durch solche Maßnahmen das gewerbliche Treiben zusätzlich erschwert werde.

Grüne: "Wir brauchen pragmatische Lösungen"

An der Haltung der Grünen im Stadtrat ändern all diese Bedenken nichts. "Ich verstehe, dass sich im BA viele gleich den großen Umbau gewünscht hätten. Aber in finanziell harten Zeiten brauchen wir pragmatische Lösungen", sagt Grünen-Stadtrat Christian Smolka.

Auch die SPD will an dieser Lösung grundsätzlich festhalten. SPDler Felix Lang beantragt aber, dass das Mobilitätsreferat prüft, ob es möglich ist, bestehende Parkschein- bzw. Mischparkplätze im Umfeld des Gebsattelbergs in Bewohnerparken umzuwandeln. Händler können nämlich temporäre Parklizenzen bei der Stadt beantragen.