Ein magischer Ort: Diese funkelnde Weihnachtsstadt verzaubert Groß und Klein

Weihnachten kommt bald: Erleben Sie glitzernde Momente und Orte voller Magie sowie Shoppingerlebnisse der besonderen Art: Augsburg wartet mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte, Winterwelten und der City Galerie.

01. Dezember 2025 - 09:53 Uhr

Der beeindruckende große und prächtige Augsburger Christkindlesmarkt von oben.

Zur Weihnachtszeit zeigt sich Augsburg von seiner romantischen Seite. Die Innenstadt erstrahlt im Lichterglanz. Im Herzen der Stadt, auf dem Rathausplatz, befindet sich der berühmte Augsburger Christkindlesmarkt – einer der ältesten und schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Märchenstraße in der Innenstadt

Zwischen den liebevoll dekorierten Buden kann man durch die historischen Gassen schlendern, Geschenke entdecken, feine Spezialitäten probieren und die besondere Atmosphäre genießen. Der Höhepunkt ist das Engelsspiel am Wochenende auf dem Balkon des Rathauses: Ein Gänsehautmoment, der jedes Jahr aufs Neue verzaubert.

Augsburg ist zur Weihnachtszeit nicht nur festlich geschmückt, sondern auch ein wunderbarer Ort zum Bummeln, Stöbern und Genießen © André Pommé

Ganz in der Nähe führt die Augsburger Märchenstraße durch die hell erleuchtete Innenstadt. Seit vielen Jahren verwandeln sich die Schaufenster der Geschäfte in fantasievolle Märchenwelten. In diesem Jahr erzählen sie das Märchen "Der Wunschvogel oder der schönste aller Wünsche". Kinder und Erwachsene haben gleichermaßen Spaß, wenn Elfen, Zwerge und magische Figuren die Altstadt zum Leben erwecken.

Die Weihnachtspyramide am Christkindlesmarkt. © Martin Augsburger

Ein Spaziergang wird so zu einem echten Weihnachtserlebnis. Nur wenige Schritte entfernt können die kleinen Besucher auf dem Kinderweihnachtsmarkt auf dem Moritzplatz staunen und spielen. Karussell, Hexenhaus und funkelnde Lichter sorgen für schöne Stunden.

Weihnachtsinsel als Ruheoase

Auf dem Zeughausplatz erwartet die Gäste die stimmungsvolle Weihnachtsinsel – eine kleine Ruheoase mitten im Advent. Zwischen hochwertigem Kunsthandwerk, Musik und kulinarischen Angeboten kann man hier die Atmosphäre genießen oder einfach bei einem warmen Getränk verweilen.

Wer die weihnachtliche Stimmung weiter auskosten möchte, schlendert hinunter in die Altstadt. Dort warten besondere Schätze: der romantische Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede, wo Geschichte lebendig wird, oder der Christbaumverkauf in der Fuggerei, bei dem man in einzigartiger Kulisse Bäume aus den Fuggerschen Wäldern erwerben kann.

Im Herzen der Stadt befindet sich der berühmte Augsburger Christkindlesmarkt – einer der ältesten und schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. © Martin Augsburger

Augsburg ist zur Weihnachtszeit nicht nur festlich geschmückt, sondern auch ein wunderbarer Ort zum Bummeln, Stöbern und Genießen. In der Innenstadt entfaltet sich ein vielfältiges Einkaufserlebnis. Zwischen internationalen Marken, beliebten Modehäusern und bekannten Ketten findet man alles: von edler Kleidung über feine Parfums bis hin zu funkelndem Schmuck und besonderen Geschenken.

Die Innenstadt: Lokales Design im Angebot

Ein besonderer Tipp ist die "Zwischenzeit" in der Annastraße – ein Designkaufhaus mit lokalem Angebot, das kreative Produkte und handgefertigte Geschenkideen aus Augsburg und der Region präsentiert. Die Cafés und Restaurants entlang der Einkaufsstraßen sind einen Besuch wert. Genuss und Weihnachtsstimmung sind hier perfekt vereint. Wer den Weg weiter in die Augsburger Altstadt nimmt, entdeckt dort das kreative und handwerkliche Herz der Stadt.

Stadtbummel der besonderen Art

Zwischen schmalen Gassen, Kopfsteinpflaster und den stimmungsvoll beleuchteten Kanälen, die Teil des UNESCO-Welterbes sind, finden sich kleine Boutiquen, Manufakturen und inhabergeführte Geschäfte mit ganz eigener Handschrift. Ob handgemachter Schmuck, Designobjekte, Kunsthandwerk oder Mode – hier spürt man das Besondere in jedem Detail.

Zwischen schmalen Gassen, Kopfsteinpflaster und den stimmungsvoll beleuchteten Kanälen, die Teil des UNESCO-Welterbes sind, finden sich kleine Boutiquen, Manufakturen und inhabergeführte Geschäfte mit ganz eigener Handschrift. © Vikto Schwenk

Auch kulinarisch zeigt sich Augsburg von seiner authentischen Seite. In charmanten Feinkostläden, Weinhandlungen und kleinen Lokalen lassen sich Delikatessen aus aller Welt entdecken, die mit viel handwerklichem Können hergestellt werden. Hier stoppt man am besten nicht nur für einen Einkauf, sondern auch zum Verweilen bei einem Espresso, einem Glas Wein oder einem kleinen Teller hausgemachter Antipasti.

So verbindet Augsburg in der Vorweihnachtszeit große Marken mit kleinen Schätzen, Tradition mit modernem Stil, Genuss mit Handwerkskunst und macht jeden Bummel durch die Stadt zu einem besonderen Erlebnis.

Einkaufserlebnis City Galerie: Accessoires und Mode im Angebot

Weihnachten kommt langsam näher und auf der Suche nach Geschenkideen ist die der ideale Ort für eine ausgiebige Shoppingtour. Hier trifft festliche Stimmung auf eine beeindruckende Vielfalt an Marken, Inspirationen und kulinarische Genüssen unter einem Dach.

Absolutes Highlight ist der zwölf Meter hohe Christbaum, der bis an die Glaskuppel des Centers reicht. © Tobias Müller

Das Highlight der Mall erwartet Besucher im Herzen des Centers: der zwölf Meter hohe Weihnachtsbaum, der bis in die Glaskuppel der Galerie ragt. Mit funkelnden Lichtern, glitzernden Kugeln und goldenen Sternen taucht er die gesamte City-Galerie in einen vorweihnachtlichen, prächtigen Glanz.

Edle Accessoires, stylishe Mode oder praktische Alltagsbegleiter haben ihren Platz auf jedem Wunschzettel. In der findet jeder das passende Geschenk. Ein bisschen Glamour Chic sowie festliche Mode für den Herren gibt es bei dem neu eröffneten Geschäft Anson’s.

Die festlich geschmückte City Galerie lädt zum entspannten Weihnachtsshopping ein. © City Galerie Augsburg

Diamanten, Halsketten und schöne Zeitmesser zeigen Juwelier Kraemer und Christ. Spielwaren für die Kids gibt es bei Toysino, und wer lieber Manga oder Retrokonsolen unterm Baum hat, der geht zu Figuya X Konsolenkost.

Die Galerie ist gut erreichbar

Mit gefüllten Taschen und einem Besuch der großen Trend Stores Zara, H&M und New Yorker ist der Weg zum nächsten Glühweinerlebnis nicht weit.

Zwei Wege führen in die City-Galerie. Mit dem Zug ab München ist die Weihnachtsstadt nicht weit. Ein gemütlicher Spaziergang durch die Innenstadt bis zur City-Galerie mit Stopps an den Weihnachtsmärkten bringt Vorfreude.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2.000 Parkplätze zur Verfügung

Autofahrern bietet die City-Galerie das größte und günstigste Parkhaus der Stadt. Rund 2.000 Parkplätze mit zwei Zufahrten stehen den Besuchern zur Verfügung.

Hinter der glanzvollen Kulisse der eröffnet sich eine Welt voller Möglichkeiten. Von Büchern und Spielzeug über Elektronik bis hin zu Kosmetik decken die über 100 Shops der City-Galerie das gesamte Wunschspektrum ab.

Der Center-Gutschein ist auf jeden Fall ein schöne Geschenkidee - in den zahlreichen Geschäften wird man auf jeden Fall fündig. © City Galerie Augsburg

Ort voller Magie und Genuss

Vor der Tür der findet der Besucher das "Winterland". Weihnachtsmarktspezialitäten wie Schupfnudeln, Käsespätzle und Gebratenes treffen auf Glühwein und Winterbock.

Direkt vor der Tür der City Galerie finden Besucher das "Winterland“" mit Weihnachtsmarktklassikern wie Schupfnudeln, Käsespätzle und Glühwein, Winterbock und Eisstockschießen. © City Galerie Augsburg

Eine Besonderheit ist die stimmungsvolle Eisstockbahn, auf der Teamgeist und Spaß garantiert sind. Umrahmt wird das Ganze von einer alpenländischen Hüttenlandschaft, die mit ihrem Lichterglanz sofort ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt.

Ob Familienausflug, romantischer Abend zu zweit oder fröhliche Feier mit Freunden – im Winterland findet man die perfekte Mischung aus festlicher Besinnlichkeit und ausgelassener Lebensfreude. Das Winterland Augsburg ist bis zum 30. Dezember geöffnet.

Funkelnde Winterwelt im Augsburger Zoo

Auch in diesem Advent ist der Augsburger Zoo wieder eine funkelnde Winterwelt: Der Christmas Garden Augsburg startet in seine dritte Saison und bietet großen und kleinen Besuchern einen unvergesslichen Spaziergang durch ein Meer aus Lichtern.

In ganz Europa begeistern die funkelnden Lichtgärten die Menschen, und in dieser Saison wird sogar der 10-millionste Gast erwartet – vielleicht ja in Augsburg? © Christmas Garden - Rainer Keuenhof

Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg entdecken die Gäste zahlreiche leuchtende Installationen mit kunstvoll gestalteten Details bei stimmungsvoller Musik. Millionen von Lichtpunkten verwandeln den Zoo in eine märchenhafte Kulisse. Der gemütliche Weg ist perfekt, um gemeinsam mit Familie und Freunden in Weihnachtsstimmung zu kommen und für ein paar Stunden den Alltag hinter sich zu lassen.

Millionen von Lichtpunkten verwandeln den Zoo in eine märchenhafte Kulisse – perfekt, um gemeinsam mit Familie und Freunden in Weihnachtsstimmung zu kommen. © Christmas Garden - René Hodr

Der Weihnachtsmann kommt

Neben den farbenfrohen Lichtkunstwerken sorgen duftender Glühwein, Punsch, süße und herzhafte Leckereien sowie eine Fahrt auf dem nostalgischen Karussell für winterliche Wohlfühlmomente. An den Familientagen mit Aktionspreis am 10. und 17. Dezember haben Kinder die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann zu begegnen. Tickets für den Christmas Garden sind ab 19,90 Euro auf und erhältlich.