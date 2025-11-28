Ein magischer Moment: Der Nikolaus erscheint am Münchner Nachthimmel!

Ein echtes Winterwunder: Der Nikolaus wird über München sichtbar – einmalig, überraschend und absolut magisch.

Zum ersten Mal sichtbar über der Stadt: Der Nikolaus am Münchner Nachthimmel.

Ein Moment, den München so noch nie erlebt hat

In der Vorweihnachtszeit liegt immer ein Hauch Magie über der Stadt – aber diesmal kündigt sich etwas an, das selbst langjährige Münchner staunen lassen wird. Nächste Woche wird ein besonderer Moment den Nachthimmel über München erhellen: Der Nikolaus wird erscheinen – sichtbar, hoch oben, über den Dächern der Stadt.

Ein Himmelsbild, das man nicht vergisst

Dass der Nikolaus kommt – das kennen wir alle. Doch ihn am Himmel zu sehen? Das ist neu. Und es bleibt geheimnisvoll: Wann genau er auftauchen wird, welche Route er nehmen wird und von wo aus man ihn am besten sehen kann, verrät exklusiv im Radioprogramm.

Nur so viel sei gesagt: Der richtige Blick in den Nachthimmel – und ihr erlebt einen Moment, der sich anfühlt wie aus einem echten Wintermärchen.

Gong 96.3 und Lufthansa machen dieses außergewöhnliche Erlebnis möglich und schaffen ein Winterwunder, das es so noch nie gab.

Weihnachtszauber in der Luft

Präsentiert wird das Winterwunder zusammen mit Lufthansa. Die Airline sorgt nicht nur dafür, dass Menschen in aller Welt zusammenkommen, sondern hebt jetzt auch Münchens Weihnachtsstimmung auf ein neues Level.

Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein Erlebnis, das Kinderaugen zum Leuchten bringt – und Erwachsene mindestens genauso verzaubert.

So etwas hat München noch nicht gesehen

Der Nikolaus am Münchner Nachthimmel – allein der Gedanke löst Gänsehaut aus. Wir wollten der Stadt etwas schenken, das man nicht einfach erlebt, sondern das man spürt. Etwas, das bleibt. Und gemeinsam mit Lufthansa schaffen wir genau das: einen einzigartigen Moment, der noch lange in Erinnerung bleibt. Johannes Ott, Geschäftsführer von Gong 96.3

Wann der Nikolaus erscheint? Nur im Programm!

Damit ihr den magischen Augenblick nicht verpasst, heißt es in den nächsten Tagen: Radio einschalten! Gong 96.3 verrät rechtzeitig alle Details, Orte und Zeiten – und hält München auf dem Laufenden, bis der große Moment kommt.

Einschalten lohnt sich: UKW 96.3, über DAB+ oder als