Ein Herbsttag für zwei: Shopping, Genuss und Theater
Ein freier Tag, ein neues Auto zum Ausprobieren und München als Kulisse: Beim City-Erlebnis führt der erste große Stopp direkt in die Pasing Arcaden. Hier beginnt der Herbsttag zu zweit mit entspanntem Shopping. Das offene, helle Center im Münchner Westen vereint 140 Shops, Gastronomie und Services unter einem Dach – ideal, um ohne Eile zu schlendern, neue Trends zu entdecken und zwischendurch gemeinsam eine Pause einzulegen.
Gemeinsam durch die Pasing Arcaden
Beim Bummel durch die Pasing Arcaden wird Shopping selbst zum gemeinsamen Erlebnis. Die Auswahl reicht von Mode und Schuhen über Beauty und Schmuck bis hin zu Technik, Büchern und Wohnaccessoires. Gerade für Paare ist diese Vielfalt ideal: Beide können eigenen Interessen folgen und trotzdem gemeinsam unterwegs bleiben. Während die eine Person nach einem neuen Herbstlook sucht, entdeckt die andere vielleicht Technik, Sportartikel oder ein neues Buch. Marken wie Butlers, Nespresso, LEGO oder MediaMarkt bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Stöbern und Ausprobieren.
Herbstlooks für den Theaterabend
Der Herbst ist die richtige Jahreszeit für ein Garderoben-Update. Jacken, Strick, Schuhe und Accessoires bringen frischen Wind in den Kleiderschrank. Die Auswahl reicht von H&M, C&A und Deichmann bis zu Marc O'Polo, Lacoste, Calvin Klein Jeans oder Tretter. Auch für Männer gibt es mit Strellson, Olymp, Brax oder BOSS eine breite Auswahl. Vielleicht findet sich dabei gleich das passende Outfit für den Theaterbesuch am Abend. Welcher Look passt zum City-Date? Welche Schuhe begleiten bequem durch den Tag und machen auch am Abend eine gute Figur? Die gegenseitige Stilberatung gehört beim gemeinsamen Aussuchen gleich dazu.
Genusspause inklusive
Auch kleine Entdeckungen abseits der Mode machen den Bummel abwechslungsreich – vom neuen Duft bis zur spontanen Geschenkidee. Danach bietet sich eine gemeinsame Pause an: Rund 25 gastronomische Angebote stehen in den Pasing Arcaden zur Wahl. Von asiatischer über griechische bis zu italienischer Küche reicht die Auswahl, ergänzt durch Marken wie Five Guys, Starbucks oder Cookie Couture. Ob Kaffee, Snack oder gemeinsame Mahlzeit: Shoppen, stöbern und genießen lassen sich so unkompliziert miteinander verbinden.
Der perfekte Auftakt für den Abend
Nach einigen Stunden in den Pasing Arcaden geht es zurück ins Auto. Die Einkaufstüten sind verstaut, vielleicht ist das Outfit für den Abend gefunden – und der nächste Programmpunkt wartet bereits. Die Pasing Arcaden werden dabei zum Herzstück des Nachmittags: ein Ort zum Entdecken, Ausprobieren, Genießen und Zusammensein. Danach geht es weiter zum Theater – und aus einem Shoppingstopp wird ein fester Bestandteil eines gelungenen Herbsttags zu zweit.
Weitere Informationen zu Shops, Gastronomie und aktuellen Angeboten: www.pasing-arcaden.de
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