Ein Gute-Laune-Tag in München: So wird Schwabing zur kleinen Auszeit-Oase

Weißwurstfrühstück, Schaufensterbummel, Bootfahren und im Kneipen-Kiosk die Füße in den Sand stecken – mit Strawberry-Cloud- Matcha: So erholsam kann ein Ferientag in Schwabing sein.

Irene Kleber 12. Juni 2025 - 07:51 Uhr