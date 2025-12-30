Ein Baum wurde dabei komplett entwurzelt: Münchner (29) bei Unfall auf A94 schwer verletzt

Der Mann verliert auf der A94 in Richtung Passau die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Mercedes kracht in die Leitplanke und anschließend in zwei Bäume.

Erst nach 50 Metern und mehrfachen Überschlägen blieb der Rest des Wracks auf der Seite liegen.

Der Mercedes wurde zum Teil auseinandergerissen, zahllose Trümmer verteilten sich auf einer größeren Fläche, darunter der komplette Motor.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, der 29 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfallfahrer kam auf der A94 mit seinem Mercedes unmittelbar nach der Ausfahrt Riem bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Die Fahrbahn musste für kurze Zeit vollständig und anschließend für einen Zeitraum von etwa drei Stunden teilweise gesperrt werden.

Einer der beiden Bäume wurde bei dem Unfall entwurzelt.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, der 29 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Mercedes wurde zum Teil auseinandergerissen, zahllose Trümmer verteilten sich auf einer größeren Fläche, darunter der komplette Motor.

Der Unfallfahrer kam auf der A94 mit seinem Mercedes unmittelbar nach der Ausfahrt Riem bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in der Nähe der Anschlussstelle Riem ist ein 29-jähriger Münchner schwer verletzt worden.

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Münchner kracht auf A94 in zwei Bäume

Wie die Polizei berichtet, verunglückte der Mann am Montag (29. Dezember) gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Passau "alleinbeteiligt" mit seinem Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab: "Der Pkw fuhr für die Wetterverhältnisse mit überhöhter Geschwindigkeit."

Unfallfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, der Wagen kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Anschließend stieß der Pkw gegen zwei Bäume, wobei einer durch den Aufprall vollständig entwurzelt wurde.

Bei der Kollision mit den Bäumen wurde der Motorblock des Mercedes herausgerissen, das Fahrzeug blieb auf der linken Fahrzeugseite in der Böschung hinter der Leitplanke liegen.

Feuerwehr München: Ersthelfer reagieren vorbildlich

Nach Angaben der Münchner Feuerwehr blieb der Unfallfahrer bewusstlos im Auto. Mehrere Ersthelferinnen und -helfer seien dem Verletzten zu Hilfe geeilt – darunter eine Notfallsanitäterin, die privat unterwegs gewesen sei: "Sie sicherten die Unfallstelle ab, setzten einen Notruf ab, konnten den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug befreien und medizinisch erstversorgen."

Kriseninterventionsteam betreut unbeteiligte Angehörige

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes intensivierten die Maßnahmen, leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Zwischenzeitlich musste die Autobahn in einer Fahrtrichtung komplett gesperrt werden.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, der 29 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach einer Behandlung vor Ort wurde der Mann schwer verletzt in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Für eine unbeteiligte Angehörige, die ebenfalls vor Ort war, wurde das Kriseninterventionsteam zur Betreuung hinzugezogen.

Der Mercedes wurde zum Teil auseinandergerissen, zahllose Trümmer verteilten sich auf einer größeren Fläche, darunter der komplette Motor.

Die Fahrbahn musste für kurze Zeit vollständig und anschließend für einen Zeitraum von etwa drei Stunden teilweise gesperrt werden. In diesem Zeitraum war lediglich der linke Fahrstreifen freigegeben. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang, der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.