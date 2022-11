Eilverfahren: Drei Klimakleber in München vor Gericht

Teils mehrere Wochen waren Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Polizeigewahrsam. Am Mittwoch stehen drei von ihnen in München vor Gericht.

30. November 2022 - 06:23 Uhr | AZ/dpa

Ein Aktivist klebt seine Hand mit Sekundenkleber auf der Straße fest. (Archiv) © dpa/Carsten Koall