Auch in Schwabing gibt es ein Loch – und zwar dort, wo früher der Karstadt am Nordbad stand. Seit Jahren herrscht auf der Baustelle Stillstand. Warum es nun doch bald weitergehen könnte.

Schwabinger Loch nennen manche die Grube. Denn so wie beim Sendlinger Loch passiert dort seit Jahren nichts. Früher stand hier der Karstadt am Nordbad.

Ein halbes Jahr dauerte der Abriss, dann war der Karstadt am Nordbad Geschichte. Die Vision für diesen Ort war groß: Eine Markthalle, Geschäfte, Gastronomie, Büros mit bis zu 1000 Arbeitsplätzen sollten entstehen. Und ein Dachgarten, ein Wald über Schwabing, wie es damals nach dem Abriss hieß.

Vier Jahre ist das inzwischen her. Doch noch immer sieht man an der Schleißheimer Straße nicht mehr als eine Baugrube. Bagger und Kräne stehen dort keine mehr. Arbeiter hat man dort auch schon lange keine mehr gesehen. Denn seit zwei Jahren, seit August 2023, steht die Baustelle still.

Nun sollen doch Wohnungen gebaut werden

Womöglich könnte es aber bald weitergehen. Das kündigt Stefan Pfender gegenüber der AZ an. Sein Unternehmen, die "Ariston Grundbesitz GmbH & Co" ist der Bauträger des Projekts. Was nun den Durchbruch bringen soll: Anders als früher geplant, sollen nun doch auch Wohnungen auf dem Grundstück an der Schleißheimer Straße entstehen. Wie kam es dazu? Und welche Folgen hat das für Schwabing?

Der Plan, auf dem ehemaligen Karstadt-Areal neue Arbeitswelten zu schaffen, ging nicht auf. "Die Situation in Deutschland hat sich verändert", sagt Pfender dazu am Telefon. "Homeoffice ist überall präsent."

Die Anwohner haben seit Jahren freien Blick – auf ein Loch, wo früher mal der Karstadt am Nordbad stand. © Christina Hertel

Ursprünglich wollte er 27.000 Quadratmeter moderne Bürofläche schaffen, also fast dreieinhalb Fußballfelder. Allerdings fand sich dafür kein Hauptmieter. Und den braucht Pfender als Sicherheit, um einen Kredit bei einer Bank zu bekommen.

Gleichzeitig muss er weiterhin Erbpacht zahlen. Denn ihm gehört das Grundstück nicht, sondern einer Münchner Familie, wie er sagt. Wie viel er zahlt und wer diese Familie ist, verrät Pfender nicht. Nur so viel: "Die Zeiten sind anstrengend. Auch wir müssen scharf rechnen."

Ein Wald über Schwabing war einst auf dem Bürogebäude geplant. Doch voran geht auf der Baustelle seit Jahren nichts. © Bono Schwabing

Doch nun hat sich bei dem Projekt etwas verändert: Die Eigentümer sind laut Pfender inzwischen Mitgesellschafter bei dem Bauprojekt am Nordbad. Sie sind laut Pfender bereit, den Erbpachtvertrag so zu ändern, dass auch Wohnungen möglich werden. Da fragt man sich doch: Wer ist diese Münchner Familie? Und was wird dort jetzt genau geplant?

Wem gehört das Grundstück? Die AZ weiß es

Eigentümer des Grundstücks ist laut Münchner Amtsgericht die "Kater 93 GmbH & Co. KG". Für fast 14 Millionen Euro hat sie es 2004 gekauft. Das Handelsregister verrät: Hinter dieser Firma steckt eine Familie Reich. Diese führte einmal zwei Autohäuser in München. 2009 machten sie dicht, 150 Mitarbeiter wurden entlassen, so kann man es in alten Zeitungsartikeln nachlesen. Kein Thema war damals, dass zu dem Besitz der Familie auch das Karstadt-Grundstück am Nordbad gehört. Und nun will die Familie Reich anscheinend bei dem Stillstand auf diesem Grundstück nicht länger zuschauen.

Die Details der neuen Planung erklärt Stefan Pfender: 210 Wohnungen sollen auf der Rückseite des Komplexes entstehen – zwischen 35 und 140 Quadratmeter groß und alles Mietwohnungen. Zumindest von vorne soll das Gebäude einmal so aussehen, wie es immer auf den Visualisierungen zu sehen war. Nach hinten wird es anders. Schließlich sollen die Wohnungen Balkone bekommen, sagt Pfender.

Von vorne soll sich nichts verändern. Hinten aber schon: Denn dort plant der Investor nun Wohnungen. © Visualisierung: Schluchtmann Architekten

Um bei der Stadt herauszufinden, ob das möglich ist, habe er einen Antrag für einen Vorbescheid eingereicht. Fällt er positiv aus, will Pfender noch im Herbst den Bauantrag stellen. Im Frühjahr 2026 könnte es dann mit der Baustelle weitergehen. 2028 könnte alles fertig sein. Einen offenen Punkt gibt es allerdings weiterhin: das Geld.

Pfender hofft, dass die Banken bereit sind, bei der Aussicht auf Wohnungen, die in München bekanntlich nie lange leer stehen, das Projekt zu finanzieren. Büros sind weiterhin eingeplant. Etwa halb so groß verglichen mit dem ursprünglichen Plan solle die Gewerbefläche einmal werden. Sie könne auch an mehrere Unternehmen (zum Beispiel Kanzleien) vermietet werden. Es brauche also keinen großen Hauptmieter mehr. "Wir können kleinere Häppchen bilden. Das macht es einfacher, Mieter zu finden", meint Pfender.

"Alles ist besser als ein Loch"

In der Münchner Kommunalpolitik sorgt die Aussicht für Freude, dass die Baustelle bald weitergehen könnte. Zumindest teilweise. "Alles ist besser als ein dauerhaftes Loch", sagt Gesa Tiedemann von den Grünen. Sie ist die Chefin des örtlichen Bezirksausschusses Schwabing-West. Wohnungen habe sich ihr Gremium auch eigentlich immer gewünscht. Allerdings sei nun die große Frage, was das für Wohnungen werden. "Natürlich eher Luxus", glaubt Tiedemann. "Und das wird das Viertel verändern." Gleichzeitig hätten ihr die Aussicht auf einen Dachgarten, den alle nutzen können, und die Architektur des neuen Gebäudes immer gefallen.

"Besser als gar kein Einfluss"

Ähnlich klingt Stadträtin Simone Burger. Sie spricht für die SPD im Planungsausschuss und weiß: Der Stadtrat kann den Investor nicht zwingen, auch bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Bis Ende 2024 gab es dafür noch das Instrument des "sektoralen Bebauungsplanes", mit dem die Stadt auch für einzelne Wohnblöcke Vorgaben machen konnte, wie viel Prozent geförderter Wohnungsbau dort entstehen soll.

Allerdings war dieses Instrument befristet und ist ausgelaufen. Die neue Bundesregierung hat bisher kein neues Gesetz erlassen. Bürokratisch und kompliziert sei der sektorale Bebauungsplan zwar gewesen, sagt Burger. "Doch lieber ein aufwendiges Instrument als gar keinen Einfluss."

Wie teuer sollen die Mieten also einmal werden, fragt die AZ Stefan Pfender. Doch das will er jetzt noch nicht verraten.