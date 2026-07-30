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Schwerer Unfall in Sendling-Westpark: E-Scooter-Fahrer ringt um sein Leben

Im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark ist es am Donnerstag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto erfasste laut Polizei einen E-Scooter. Dabei wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. 
Ralph Hub
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Die Politzei ermittelt nach einem schwerenn Verkehrsunfall in München. (Symmbolbild)
Die Politzei ermittelt nach einem schwerenn Verkehrsunfall in München. (Symmbolbild) © Markus Lenhardt

Im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark ist es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. An der Kreuzung Johann-Clanze-Straße und Höltystraße hat sich nach Angaben des Präsidiums ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto und ein E-Scooter waren zusammengestoßen. Dabei sei eine Person lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, so eine Polizeisprecherin. Die Kreuzung ist derzeit noch voll gesperrt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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