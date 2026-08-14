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E-Scooter auf Bahngleise geworfen: S-Bahn erfasst einen Roller

Unbekannte haben in Sendling zwei E-Scooter von einer Brücke auf die S-Bahngleise geworfen. Eine herannahende S-Bahn erfasste einen der Roller.
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Unbekannte haben zwei E-Scooter auf S-Bahngleise in Sendling geworfen.
Unbekannte haben zwei E-Scooter auf S-Bahngleise in Sendling geworfen. © Bundespolizei

Unbekannte haben am Mittwochabend (12. August) kurz vor Mitternacht zwei E-Scooter auf S-Bahngleise in Sendling geworfen. Ein Anwohner beobachtete die Täter dabei und rief die Polizei.

S-Bahn erfasst einen E-Scooter

Eine herannahende S-Bahn erfasste einen der E-Scooter und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der Roller wurde dabei vollständig zerstört. Der zweite E-Scooter lag neben den Gleisen und wurde durch den Sturz erheblich beschädigt. Die S-Bahn blieb unbeschädigt.

Der Anwohner hatte beobachtet, wie Unbekannte die beiden E-Scooter von einer Fußgängerbrücke zwischen den S-Bahnhaltepunkten Heimeranplatz und Harras in den Gleisbereich warfen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bundespolizei sucht Täter

Die Nahbereichsfahndung der alarmierten Bundespolizisten blieb erfolglos. Anschließend bargen die Beamten die E-Scooter aus dem Gleisbereich. Die Strecke war wegen des Vorfalls rund 15 Minuten gesperrt. Dadurch kam es zu geringfügigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Bundespolizei ermittelt gegen die unbekannten Täter wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der Sachbeschädigung.

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