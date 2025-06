DWD warnt: Starkes Gewitter rollt auf München zu

Der DWD warnt am Donnerstagnachmittag im Süden Bayerns und in München vor schweren Gewittern.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Teil starke Gewitter in Bayern. (Archivbild)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagnachmittag vor starken Gewittern in der Mitte und im Süden Bayerns. Für München gilt um 17 Uhr Warnstufe 2. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel.

Es besteht Gefahr durch Blitzschlag (Lebensgefahr!), einzelne herabstürzende Äste, umherfliegende Gegenstände, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen, Aquaplaning und Hagelschlag.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

DWD warnt vor Gewitter für München und Umgebung

Der DWD empfiehlt, sich nicht im Freien aufzuhalten oder Schutz (z. B. in Gebäuden) zu suchen, Gewässer zu meiden, frei stehende Objekte (z. B. Gartenmöbel oder Mülltonnen) zu sichern, im Freien auf herabfallende Gegenstände (z. B. Äste) zu achten und im Straßenverkehr das Fahrverhalten an die Wetterbedingungen anzupassen.