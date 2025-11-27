Der SPD-Vorschlag zum Gehwegparken in München wird scharf kritisiert. Die Grünen und die Fußgängerlobby sind entsetzt. Die CSU aber jubiliert.

Wieder mehr Platz für Gehwegparker? Das fordern Oberbürgermeister Dieter Reiter und seine SPD-Fraktion im Stadtrat.

Ein Blick ins Zeitungsarchiv zeigt, dass die Stadt München schon lange mit dem Thema Gehwegparken hadert. "Keiner kommt durch: Ärger über Gehsteigparker" titelte die AZ zum Beispiel im Mai 2014. Also genau zu der Zeit, als Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seine Amtsgeschäfte übernahm.

Im März ist die nächste Wahl, und das Gehwegparken ist wieder Thema. Dazu haben die SPD-Stadtratsfraktion und ihr OB vor, per Antrag das Gehwegparken überall dort in der Stadt zu erlauben, wo mindestens 1,60 Meter Gehwegbreite übrig bleiben würden (AZ berichtete). Aktuell ist es nur erlaubt, wenn 2,50 Meter Platz bleiben.

SPD will Gehwegparken wieder erlauben

Der OB will mit der Maßnahme verhindern, dass "die Leute noch mehr gegeneinander schimpfen", wie er in einem Video auf Instagram mit ernster Miene erklärt.

Mit der nun von der SPD als pragmatischen Kompromiss vorgeschlagenen Regelung ist der Münchner Ableger des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) nicht einverstanden. Die "Mindestbreite von 1,60m ist definitiv zu wenig", schreibt der. "Die Breite muss ausreichen, um auch Begegnungsverkehr von Rollstühlen, Rollatoren, Kinderfahrrädern, Kinderwägen u.a. zu erlauben".

Der VCD fordert: Eine Mindestbreite von 2,50 Metern und eine Restbreite von 1,80 Metern als "absolute Ausnahme", zum Beispiel bei Schanigärten. "Die gerechte Aufteilung des Straßenraums verlangt, dass endlich die Priorisierung des Autos beendet wird", so der VCD-München-Sprecher Christoph von Gagern.

Andreas Schön, Chef des Münchner Ablegers des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), sagt: "Gehwege sind die Radwege von Kindern!" Eine Mindestbreite von 1,60 Metern sei "nicht ausreichend", dass Eltern ihre Kinder dort sicher begleiten könnten. Das pauschale Gehwegparken, wie es die SPD nun vorschlage, gefährde die Schulwegsicherheit und die Selbständigkeit von Kindern auf dem Rad, so die Kritik des ADFC.

"Reiner Populismus": Harte Kritik an SPD-Vorschlag

Ihm pflichtet auch die Münchner Ortsgruppe des Fuss e.V. bei, der sich für die Belange der Fußgänger in der Stadt einsetzt. "Das angeordnete Gehwegparken als gute Lösung zu verkaufen, ist schlicht gesagt Humbug", schreibt der Fuss e.V. in einer Mitteilung. Der Vorstoß sei "reiner Populismus und löst das Problem in unserer dicht besiedelten Stadt nicht".

Der OB und seine Partei stellten sich mit dem Vorschlag "einseitig auf die Seite der Autobesitzer*innen und der Wohlhabenden", so der Fuss e.V. weiter.

Der Fuss e.V. schlägt hingegen vor, sich ein Vorbild an anderen Städten zu nehmen: In Heilbronn und Hamburg seien es mindestens 2,50 oder 2,20 Meter Gehwegbreite, wo Gehwegparken geprüft werde. In Aachen, Leipzig oder Münster gebe es gar kein Gehwegparken.

Auch die Grünen, Noch-Rathaus-Koalitionspartner der SPD, kritisieren den SPD-Vorschlag: Die mache sich "eine Initiative des CSU-OB-Kandidaten zu eigen und verschärft sie sogar noch", sagt Gudrun Lux, die mobilitätspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen/Rosa Liste/Volt. "Stadtweit massenhaft Gehwege in Parkplätze umzuwandeln, so wie es die SPD nun vorhat, ist ein Sicherheitsrisiko, insbesondere für Schulkinder und Senior*innen."

Der angesprochene CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner hingegen jubiliert: "Man könnte sagen, der Oberbürgermeister folgt jetzt endlich meinem Vorschlag". Er habe das nämlich schon im Sommer gefordert.