Dümmer als die Polizei erlaubt: Verdächtiger fährt auf gestohlenem Rad an Tatort vorbei

So schnell kann die Polizei selten einen Verdächtigen festnehmen. Im vorliegenden Fall hat es der Mann den Beamten aber auch sehr leicht gemacht.

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat es der Münchner Polizei sehr leicht gemacht. (Symbolbild)

Klarer Fall von dümmer als die Polizei erlaubt. Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.15 Uhr, konnte ein Anwohner in der Traunsteiner Straße (Stadtteil Giesing) einen jungen Mann dabei beobachten, wie dieser an einem abgestellten Roller hantierte. Als er diesen darauf ansprach, ergriff dieser Unbekannte fluchtartig das Weite, woraufhin der Zeuge die Polizei verständigte.

Gerade als die Beamten dabei waren, am Tatort die Anzeige aufzunehmen, fuhr ein Radfahrer an ihnen vorbei. Da die Personenbeschreibung auf diesen Mann passte, wurde er von den Polizisten angesprochen. Auch hier ergriff er wieder die Flucht und suchte ein Versteck in einem angrenzenden Gebüsch. Brachte dem 25-jährigen Tatverdächtigen nur nichts, denn dort konnte er von den Beamten aufgespürt und vorläufig festgenommen werden.

Mutmaßlicher Täter fährt mit gestohlenem Fahrrad an Tatort vorbei

Da er auch nicht nachweisen konnte, dass das Fahrrad ihm gehören würde, erhärtete sich der Verdacht, dass der Münchner den Drahtesel gestohlen hatte.

Der 25-Jährige wurde wegen versuchten Diebstahls eines Kraftrades und des vollendeten Diebstahls eines Fahrrades angezeigt, wie die Polizei mitteilte.