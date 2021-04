Duales System: Münchnerin startet Petition für Gelben Sack

Als eine der wenigen Kommunen in Deutschland hat München keinen Gelben Sack. Eine Münchner Studentin will das ändern.

In München hat man sich gegen den gelben Sack entschieden, damit die Münchner Plastik sparen.

München - Das duale System in München sieht vor, dass Plastik, Glas oder Metalle zu Wertstoffinseln gebracht werden müssen - und nicht etwa in einen Gelben Sack gepackt werden können.

Münchnerin will Gelben Sack für die Stadt

Die Münchner Physik-Doktorandin Tamara Ehm will das ändern. Sie hat eine Petition gestartet, die die Einführung des gelben Sacks auch in der bayerischen Landeshauptstadt fordert.

Das sei auch auch für die Umwelt besser als das bisherige System, argumentiert Ehm. "Pro Kopf werden in anderen Städten etwa 30 Kilogramm an Verpackungsmüll gesammelt, in München sind es gerade mal 5 Kilogramm. Unserer Meinung nach sollte die Barriere zur Mülltrennung für Münchner:innen verringert werden, indem eine einfache und schnelle Mülltrennung direkt zu Hause ermöglicht wird", schreibt sie zu ihrer Petition.

Die Sammlung in den Wertstoffinseln sei nicht effektiv genug, viele Menschen würde ihren Verpackungsmüll lieber über den Hausmüll entsorgen, als mehrmals im Monat zu den Wertstoffinseln laufen zu müssen.

Petition für Gelben Sack gestartet

Aber: "Bei der Wiederverwertung von Kunststoffen reduzieren sich die CO2-Emissionen massiv. Mit jedem Kilogramm recyceltem Kunststoff können etwa 2,3 Kilogramm CO2 gegenüber der Verbrennung eingespart werden. Rechnet man das auf das Potential von München aus, wären das etwa 32.000 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr", rechnet Ehm vor.

Ende Februar hat die Pullacherin die gestartet, noch zwei Monate will sie Stimmen sammeln.