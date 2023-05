Dschungel, Seilbahn, Katzen-Café: 8 kuriose Vorschläge für die Paketposthalle

Über 1.200 Ideen von Münchnern für die neue Nutzung der Paketposthalle sind eingegangen. Vieles davon ist durchaus umsetzbar, manche Vorschläge werden jedoch wohl nur Wünsche bleiben. Die AZ zeigt einige kuriose Beispiele.

Was in die alte Halle kommt, steht noch nicht fest. Die Münchner können darüber jetzt mitentscheiden.

München - Ideen für die Paketposthalle gesucht! Bis Anfang April konnten die Münchner Vorschläge einreichen, wie das markante Gebäude in Neuhausen einmal genutzt werden soll. Noch werden hier von der Deutschen Post Briefe und Pakete auf den Weg gebracht. Geplant ist allerdings, dass die Halle künftig das Zentrum des dort entstehenden neuen Stadtquartiers wird.

Zu dieser Frage gibt es nun ein Beteiligungsverfahren des Stadtentwicklungsbüros urbanista, der Initiative This Is Really Happening und der Büschl Unternehmensgruppe. Dessen erster Schritt, eine Ideensammlung, unter anderem in Nachbarschaftstreffs und Schulen, ist jetzt abgeschlossen. Insgesamt 1.209 Ideen sind eingegangen, thematisch ähnliche Vorschläge wurden zusammengefasst.

So könnte die Halle innen aufgeteilt werden.

Der nächste Schritt folgte vergangene Woche: Seit Donnerstag können alle Münchner zwei Wochen lang auf der Projektwebsite " " für ihre Favoriten abstimmen. Jeder kann maximal zehn Vorschläge auswählen. Für mehr Übersichtlichkeit wurden die Ideen verschiedenen Kategorien zugeordnet: Gastro, Grün, Innen + Außen, Konsumfrei, Kunst + Kultur, Spiel + Bewegung.

Die AZ hat sich die Vorschläge mal etwas genauer angesehen – und dabei einige kuriose Ideen für die künftige Nutzung der Paketposthalle entdeckt:

Wie wäre es beispielsweise mit dem für die rund 20.000 Quadratmeter große Freifläche? Die Idee dabei: Ein "großer weißer Raum ohne Fenster ohne Geräusche". Zur Ruhe kommen lässt sich hier dann wohl auf jeden Fall. Auch wenn der Platz möglicherweise etwas verschwendet sein könnte.

Als Gegensatz dazu brachte ein Münchner auch ins Spiel. In diesem soll man seinem Ärger unbeschwert Luft machen können – beispielsweise, indem man ohne schlechte Gewissen Dinge zerstören kann. Ein Konzept, das es bereits gibt. Die Paketposthalle ist dafür aber vermutlich eine Nummer zu groß.

Idee für Paketposthalle: Avatar-Feeling in Neuhausen

Groß soll auch sein, den sich ein anderer Ideengeber vorstellt. "Die innenliegende Treppe soll an 'Avatar' erinnern und die Natur in die Halle bringen", heißt es in der Erklärung des Vorschlags. Daneben soll es eine große Leinwand geben, auf der neben E-Sports-Veranstaltungen beispielsweise auch Filme gezeigt werden können.

Viele Münchner könnten sich auch Grünes für die Paketposthalle vorstellen. Etwa , durch den ein kleiner Bach fließen könnte. "Zumindest soll es viel Wasser geben, um auch Kühlung im heißen Sommer zu bringen", schreibt der Initiator zu seinem Vorschlag. Lautsprecher könnten zudem akustisch dafür sorgen, dass man sich wie im Dschungel fühlt. Weitere Ideen für den Großstadt-Dschungel: Getarnte Bänke mit Steckdosen sowie "Eiersessel", die an Bäumen befestigt werden.

Die Paketposthalle vom Kap West-Bürohaus an der S-Bahn Hirschgarten gesehen. Sie gilt als eine der schönsten Hallen der Welt. © Eva von Steinburg

Labyrinth oder Katzen-Café in der Halle?

Natur steht auch bei im Vordergrund. Überlegungen für das Hallen-Labyrinth: "Möglichst komplex soll es sein, interaktiv, als spannende Verbindung zwischen Innen und Außen. Mit mehreren Stockwerken, versteckten Wegen und verschiebbaren Wänden eröffnet sich ein spannendes Abenteuer." Eine andere Person bringt . "Gerade in den Sommermonaten sind die Freibäder komplett überlaufen. Schön wäre ein Naturschwimmbad ohne Chlor mit großer Außenanlage für den Sommer mit tollem Wasserspielplatz."

Auch Tiere hätte der ein oder andere gerne in der Halle. Beispielsweise mit , in dem sich etliche Vierbeiner tummeln. Konzepte wie dieses gibt es bereits, mit dem "Katzentempel" sogar in München.

Wunsch nach Seilbahn zwischen Hauptbahnhof und Pasinger Bahnhof

Eines der wohl spektakulärsten Projekte findet sich unter der Kategorie "Innen + Außen": Hier schlägt jemand vor, die den Münchner Hauptbahnhof mit dem Pasinger Bahnhof verbinden soll. Die Paketposthalle in Neuhausen könnte dann zum Beispiel zu einer Seilbahn-Station umfunktioniert werden. Ein Projekt mit reichlich Zukunftsmusik. Dass es umgesetzt wird, scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein.

Paketposthalle: Diese Vorschläge liegen bislang vorne

Besonders viele Stimmen haben die – teils kuriosen – Vorschläge bislang noch nicht. Hier liegen andere Projekte deutlich weiter vorne: Spitzenreiter ist bisher ein Techno-Club (190 Stimmen, Stand: 3. Mai, 18.30 Uhr), gefolgt von einer Rooftop-Bar (95 Stimmen), einer Markthalle (94 Stimmen), einem Repair-Café (92 Stimmen) und einer Konzerthalle (82 Stimmen). Vorschläge, die schon deutlich realistischer daherkommen als Dschungel, Seilbahn und Co.

Wie geht es jetzt weiter? Nach der Abstimmung Ende Mai prüft eine Jury die Gewinner-Ideen auf ihre Umsetzbarkeit. Dann geht es weiter zum nächsten Schritt, dem sogenannten Designcamp.