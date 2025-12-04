Drohne über Münchner Christkindlmarkt – teurer Ausflug für den Piloten

Über dem Christkindlmarkt am Marienplatz entdeckt die Polizei einen unerlaubten Drohnenflug – was dem Piloten jetzt teuer zu stehen kommt.

Eine Drohne ist in München über den Christkindlmarkt am Marienplatz geflogen. Der Pilot war ein 45 Jahre alter Mann, der keinerlei Genehmigungen für seinen Flug vorweisen konnte, wie die Polizei mitteilte. Zwei Beamte in Zivil entdeckten die Drohne am Mittwochmittag. Der 45-Jährige wurde daraufhin wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz angezeigt. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro zahlen