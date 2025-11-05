AZ-Plus

Drohne am Münchner Flughafen? Landebahn kurz gesperrt

Immer wieder werden in jüngster Zeit Drohnen an oder in der Nähe von Flughäfen beobachtet. Die Sicherheitsbehörden prüfen jeden Verdacht.
Eine Start- und Landebahn wurde vorübergehend gesperrt. (Archivbild)
Eine Start- und Landebahn wurde vorübergehend gesperrt. (Archivbild)

Wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Münchner Flughafen ist eine Start- und Landebahn kurzzeitig gesperrt worden. Ein Pilot habe gegen 19.45 Uhr beim Landeanflug die Sichtung einer Drohne gemeldet, bestätigte der Bundespolizei-Sprecher Stefan Bayer der Deutschen Presse-Agentur.

Drohne über dem Münchner Flughafen: Keine Gefahr für den Flugverkehr

Die Sicherheitsbehörden hätten die Lage geprüft, aber keine Drohne bestätigen können, sagte der Sprecher weiter. Gegen 20.30 Uhr sei die Start- und Landebahn wieder freigegeben worden. Es habe keine Gefahr für den Luftverkehr bestanden. Zuvor hatte "Bild" über den Vorfall berichtet.

Nachdem Drohnen zuletzt immer wieder den Luftverkehr am Münchner Flughafen lahmgelegt hatten, will die Staatsregierung Stärke zeigen. Künftig sollen illegale Fluggeräte auch abgeschossen werden. Der Weg dahin ist aber noch weit.

 

