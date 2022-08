Drogeriekette führt Abholstationen ein

In München wird es bei dm ab Ende August zwei geben - aber nur bei Ladenöffnung.

München - Eigentlich gehört der Drogerie-Einkauf zu den Dingen, die man nicht mit Internet-Handel verbindet. Seife, Klopapier und Sonnencreme kaufen viele dann doch noch klassisch im Laden um die Ecke.

Doch offensichtlich gibt es einen Bedarf an Online-Bestellmöglichkeiten - in Kombination mit einer schnellen Abholung. Denn dm führt in einigen Filialen Abholstationen ein.

Expressabholung drei Stunden nach Bestellung

Kunden bestellen im Internet, wer die Expressabholung wählt, kann seine Produkte in der Regel drei Stunden später abholen. Allerdings nur während der Öffnungszeiten des Marktes. Dafür gibt es laut dm keine Wartezeiten. In München wird es ab Ende August zwei Abholstationen geben: in der Heimburgstr. 9-15 und in der Albert-Roßhaupter-Str. 37.