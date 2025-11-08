AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Drogentest schlägt an: Münchner Dealer präsentiert Polizei etwas Kurioses

Drogentest schlägt an: Münchner Dealer präsentiert Polizei etwas Kurioses

Ein Techniker (24) ist in Schwabing in eine Polizeikontrolle geraten. Ein Drogentest bei ihm reagierte positiv auf Kokain. Was der Verdächtige dann tut, verblüfft sogar erfahrene Kriminaler.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Polizisten nehmen einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Mit einer falschen Urinprobe versucht der Mann, sich herauszumogeln. Er wurde festgenommen.
Polizisten nehmen einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Mit einer falschen Urinprobe versucht der Mann, sich herauszumogeln. Er wurde festgenommen. © Soeren Stache

Ein Techniker (24) aus München ist in Schwabing vor einigen Tagen zufällig in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Den Beamten fielen seine stark geweiteten Pupillen auf, und auch sonst benahm sich der Autofahrer, als stünde er unter Drogen. Ein Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis an: Kokain.

Der Techniker reagierte ganz speziell auf den Drogentest. Er griff zum Handschuhfach und holte daraus ein kleines Beutelchen mit Urin hervor. Das Ergebnis des Schnelltests müsse falsch sein, behauptete der Mann, er könne das auch beweisen mit seiner Urinprobe. Weil normalerweise Autofahrer keine Urinproben im Handschuhfach spazieren fahren, wurde das Misstrauen der Polizisten noch größer. Die Beamten durchsuchten den Wagen des Verdächtigen. Dabei fanden sie über 20 Plomben mit Kokain, wie das Präsidium am Freitag mitteilte. Zudem hatte er annähernd 1.000 Euro in bar dabei.

Techniker droht ein Jahr Gefängnis

Mit einem richterlichen Beschluss wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Polizisten knapp ein Kilo Kokain. Die Droge dürfte einen geschätzten Schwarzmarktwert von 70.000 bis 90.000 Euro haben, je nach Reinheitsgrad. Der 24-Jährige wurde in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht und später dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der entschied, dass der Verdächtige in U-Haft in die JVA Stadelheim kommt. Gegen den Techniker wird ermittelt wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge. Bei Drogenhandel in nicht geringer Menge droht nach § 29a BtMG eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Gretl vor 5 Stunden / Bewertung:

    Am Freitag, 31.10.2025, gegen 20:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit deutsch-jordanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte unterzogen.

    Das sagt jedenfalls die Polizei.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Gretl

    Unsere Welcome Klatscher hier im Forum werden schon bald einen themaverfehlenden Autohasser Beitrag daraus machen und die grüne Drogenlobby wird den Skandal und die Engstirnigkeit zum Thema machen, dass Koksen noch immer nicht legalisiert ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AufmerksamerBürger

    Ist bestimmt ein CSU Wähler,ansonsten könnte er sich das nicht leisten.Koks legalisieren?Du weißt schon das das 80% aller Erst-Kokser süchtig werden?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.