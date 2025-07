Drogenrazzia in Münchner Disco: Polizei durchsucht mit Großaufgebot

In einem Club am Maximilianplatz findet eine große Razzia statt, die von der Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde. 20 Personen werden vorübergehend festgenommen.

Der Moment, als die Beamten einmarschieren. Mit Videoaufzeichnung und Schutzanzügen drängen die Polizisten am Samstagmorgen in die Rote Sonne.

Die Bässe wummerten, die Longdrinks flossen und die Stimmung war ausgelassen, als am Samstagmorgen (5. Juli) gegen drei Uhr im Club Rote Sonne plötzlich das Licht eingeschaltet wurde. Auch die Musik stoppte schlagartig. Einige Gäste blickten in das grelle Feierabendlicht. Etwa hundert Feiernde sollen zu der Zeit noch in der Disco gewesen sein.

Doch da war noch eine Lichtquelle: das Kameralicht der Polizeibeamten in Schutzmontur. Etwa hundert Beamte waren gerade in die Rote Sonne eingedrungen. Sie verteilten sich zügig im Raum und besetzten die Ausgänge.

Durchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft München I

Die Beamten forderten die Gäste auf, Ruhe zu bewahren und abzuwarten, bis sie von einem der hundert Polizisten angesprochen werden. „Die Gäste bewahrten auch Ruhe, die Beamten haben keine Nervosität oder Panik registriert“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Staatsanwaltschaft München I hatte den Durchsuchungsbefehl übers Amtsgericht erwirkt. Offenbar wurden hier illegale Substanzen vermutet. Und die Polizei wurde auch fündig. Laut der Polizei fand man in der Kleidung und in Taschen der Gäste in 20 Fällen verschiedenste Arten der Betäubungsmittel, insbesondere Amphetamine und Kokain, jeweils wenige Gramm. In der Regel werden bei solchen Aktionen auch die Mitarbeiter eines Lokals durchsucht, sagte ein Polizeisprecher.

Das Münchner Zentrum ist seit 2020 offenbar im Focus der Staatsanwaltschaft

20 Personen wurden demnach vorübergehend festgenommen. Alle durften nach der Aufnahme ihrer Personalien wieder gehen. Und in 20 Fällen wurde auch eine Anzeige gestellt, wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Sachbearbeitung dauerte dann noch ein wenig bis etwa 7.30 Uhr.

Ob die Durchsuchung in etwa den Erwartungen der Staatsanwaltschaft entsprach, lässt sich derzeit nicht klären. Die Clubszene im Zentrum Münchens scheint jedenfalls im Fokus der Staatsanwaltschaft München I zu sein, spätestens seit dem großen Kokainskandal rund um den früheren Heart-Club am Lenbachplatz in wenigen hundert Metern Entfernung.

Die Betreiber des Clubs ließen hier einen Drogendealer gewähren. Auch sie standen am Ende vor Gericht. Damals waren auch vereinzelt Polizisten in den Skandal verwickelt und wurden inzwischen verurteilt.

Duldet der Betreiber Drogenhandel in seinem Club?

Update:

Inzwischen hat sich die Staatsanwaltschaft München I gemeldet. Und die Antwort erinnert tatsächlich in Teilen an die Zustände im früheren Heart-Club. Offenbar führt die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren gegen den Betreiber des Clubs Rote Sonne wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte durch ein Unterlassen anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt hat", antwortet Staatsanwaltschafts-Sprecherin Juliane Grotz auf AZ-Anfrage.