Dreister Einbruch in Münchner Krankenhäuser: Serientäter in U-Haft

Über mehrere Monate hinweg ist ein Mann in mehrere Krankenhäuser und andere Einrichtungen eingebrochen. Mittlerweile sitzt der Serientäter in Untersuchungshaft.

Der Täter ist in mehrere Krankenhäuser in München eingebrochen. (Symbolbild)

München - Besonders dreist: Zwischen Juni und November des vergangenen Jahres ist ein 46-Jähriger in mehrere Münchner Krankenhäuser eingestiegen, wo er unter anderem Geldautomaten ausräumte. Das berichtet die Polizei.

Einbrüche in Krankenhäuser: Geldautomaten im Visier

Insgesamt 19 Einbrüche und Diebstähle in verschiedene Krankenhäuser, in eine Gaststätte in Haidhausen, Geschäfte in Nymphenburg, ein Theater im Landkreis München und mehrere Kirchen können dem 46-Jährigen inzwischen zugeordnet werden. Im Visier des Serientäters standen fast immer Geldautomaten, Geldkassetten oder Münzautomaten.

Seitdem die Polizei den Täter Mitte November kurz nach dem Diebstahl eines Autos klar identifizierte und verhaften konnte, sitzt der 46-Jährige in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter.