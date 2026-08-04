Drei Wochen Padel-Action im MAC-Forum: Turniere, Partys, Challenges und Networking für Fans, Beginner und Profis. Mitspielen, zuschauen, staunen.

04. August 2026 - 09:29 Uhr

Padel erobert den Münchner Flughafen

Vom 15. August bis 06. September 2026 verwandelt sich das MAC-Forum am Flughafen München in eine einzigartige Erlebniswelt rund um eine der am schnellsten wachsenden Trendsportarten Europas: Padel. Drei Wochen lang erwarten Besucher drei moderne Courts, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und eine lebendige Community.

Ob aktives Mitspielen, Zuschauen oder Networking – die am Münchner Flughafen verbinden Sport und Entertainment zu einem einzigartigen Sommererlebnis.

Auftakt mit Prominenz und Showmatches

Den offiziellen Startschuss bildet die Opening Ceremony am 15. August. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein exklusives Showturnier mit Profis, bekannten Persönlichkeiten und Influencern freuen. Showmatches, Interviews, Challenges sowie Musik und Entertainment sorgen für Festivalstimmung.

Für jede Zielgruppe das passende Format

Das Programm der Padel Days ist bewusst vielfältig gestaltet. Unter der Woche können die Courts im Rahmen von " " flexibel gebucht werden. Ob mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder der Familie – die Plätze stehen von 8 bis 22 Uhr für spannende Matches zur Verfügung.

Unternehmen wiederum kommen beim zusammen, bei dem sportlicher Wettbewerb und Networking auf ideale Weise kombiniert werden.

Von Nachwuchstalenten bis zu den Besten Bayerns

Auch sportlich haben die Padel Days einiges zu bieten. Beim des DTB erhalten junge Talente die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich vor den Augen von Scouts des Deutschen Tennis Bundes zu präsentieren.

Wer selbst um Titel spielen möchte, kommt bei den offiziellen Wettkampfformaten auf seine Kosten. Die lädt Spielerinnen und Spieler aller Leistungsstufen ein, sich mit der lokalen Padel-Community zu messen. Den sportlichen Höhepunkt bilden die , bei denen die besten Teams des Freistaats um die offiziellen Titel kämpfen. Damit bieten die Padel Days eine Bühne für ambitionierte Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler, engagierte Freizeitathletinnen und Freizeitathleten sowie erfahrene Wettkampfspielerinnen und Wettkampfspieler gleichermaßen.

Sport trifft Lifestyle

Ein besonderes Highlight ist " ". Das Event verbindet sportliche Action auf dem Court mit DJ-Sounds, entspannter Atmosphäre und geselligem Beisammensein. Showmatches, Mitmach-Challenges und Open Play sorgen dafür, dass Spielerinnen und Spieler ebenso wie Zuschauerinnen und Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Spannung bis zum letzten Ballwechsel

Für besonders spektakuläre Momente sorgt die . Das Konzept ist einfach: Ein einziger Ballwechsel entscheidet über Sieg oder Niederlage. Anfängerinnen und Anfänger können dabei direkt auf Top-Spielerinnen und Spieler treffen – und mit etwas Glück für die größte Überraschung des Tages sorgen. Dieses Format macht Padel erlebbar wie kaum ein anderes und garantiert Spannung bis zum Schluss.

Öffnungszeiten

Von Montag bis Freitag sind die Courts im Rahmen von "Book & Play" von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Bei den Events variieren die Veranstaltungszeiten.

Besucherinnen und Besucher der Padel Days können im Parkhaus P20 eine Stunde kostenfrei und danach vergünstigt parken. Die Parkschein-Entwertung erfolgt direkt vor Ort auf der Eventfläche.

Alle Infos zu den Padel Days sind zu finden unter