Drei Unfälle mit E-Scootern in München – zwei Mal Unfallflucht

Am Sonntag haben sich in München mehrere E-Scooter-Unfälle ereignet, bei denen es zu Unfallflucht, Handgreiflichkeiten und schweren Verletzungen kommt.

Am Sonntag haben sich in München drei E-Scooter-Unfälle mit verletzten Personen ereignet, in zwei Fällen haben sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Im ersten Fall wurde eine 28-jährige Fahrradfahrerin am Sonntagnachmittag auf dem Radweg der Heinrich-Wieland-Straße von zwei jungen Mädchen auf einem E-Scooter überholt. Dabei wurde der Lenker der 28-Jährigen gestreift, diese kam zu Fall und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Mädchen auf dem E-Scooter hielten an, sprachen kurz mit der gestürzten Radlerin, verschwanden dann aber, ohne mit der 28-Jährigen die Personalien auszutauschen.

München: Zwei Männer auf E-Scooter fahren in Pkw, ergreifen die Flucht und werden handgreiflich

Ein zweiter Unfall ereignete sich bereits am frühen Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr. Ein 56-Jähriger aus München war mit seinem Pkw auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs.

Zu dieser Zeit fuhren zwei bislang unbekannte Männer auf einem E-Scooter verbotswidrig auf dem linken Radweg der Dachauer Straße ebenfalls in Fahrtrichtung stadteinwärts.

An der Kreuzung zur Heideckstraße überfuhr der E-Scooter-Fahrer eine rote Ampel und in den Kreuzungsbereich hinein. Dort kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite des 56-Jährigen, wodurch der Pkw leicht beschädigt wurde.

Nach dem Unfall ergriffen der E-Scooter-Fahrer mit seinem Gefährt und sein Mitfahrer zu Fuß die Flucht in Richtung Heideckstraße. Der 56-Jährige, der sein Fahrzeug nach dem Unfall verlassen hatte, nahm die Verfolgung der beiden Flüchtigen auf, wurde dabei aber vom Mitfahrer des E-Scooters zu Boden gestoßen. Der Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nachdem er sich wieder berappelt hatte, wählte der 56-Jährige den Notruf.

Die flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben:

Fahrer: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletische Figur, südeuropäische Erscheinung, kurze dunkle Haare, seitlich rasiert; kurzärmelige Oberbekleidung.

Mitfahrer: Männlich, ca. 180 cm groß, athletische Figur, südeuropäische Erscheinung, schwarze mittellange Haare mit Seitenscheitel, schwarzer Schnauzer, schwarzer Kinnbart; schwarzes langärmeliges Hemd; außerdem hatte er eine Platzwunde im Gesicht rechts an der Lippe.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

69-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Beim dritten Unfall kam ein 69-Jähriger aus München in Harlaching am Sonntagnachmittag zu Fall. Der Mann war mit einem E-Scooter in Richtung Thalkirchen unterwegs. In einer Rechtskurve mit deutlichem Gefälle verlor der 69-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt. Es kam zum Sturz, bei dem der Mann noch einige Meter über die Fahrbahn schlitterte und dann bewusstlos zum Liegen kam. Dabei zog er sich ein Schädel-Hirn-Trauma und Prellungen zu.

Der 69-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte für einen Zusammenstoß oder einer anderen Einwirkung durch Dritte.