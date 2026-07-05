Drei Schwerverletzte bei Rennrad-Crash im Perlacher Forst: Schaden im fünfstelligen Bereich

Bei einem Überholmanöver auf einem Geh- und Radweg im Perlacher Forst stoßen drei Rennradfahrer zusammen. Sie kommen verletzt in eine Klinik, der Schaden an den Rädern ist hoch.

Auf einer Radlstrecke im Perlacher Forst sind drei Rennradfahrer zusammengestoßen. Alle sind verletzt.

Es sollte wohl eine Feierabend-Ausfahrt sein, endete für drei Radfahrer aber mit Verletzungen: Am Freitag, 3. Juli, gegen 17 Uhr, fuhren drei Rennradfahrer auf dem asphaltierten Waldweg Oberbiberger Straße im Perlacher Forst in Richtung Oberhaching. Als letzte der "Dreierrennradgruppe" fuhr eine 21 Jahre alte Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg.

Zur gleichen Zeit fuhren ein 28-jähriger Deutscher und ein 37-jähriger Deutscher, beide aus München, mit ihren Rennrädern hintereinander dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung, so die Polizei.

Die Oberbiberger Straße ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg und für beide Fahrtrichtungen für Fahrradfahrer freigegeben.

Drei Schwerverletzte bei Unfall im Perlacher Forst

Ca. 300 Meter vor der Kreuzung Oberbiberger Straße und Harthäuser Geräumt wollte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, die "Dreierrennradgruppe" um die 21-Jährige einen langsam fahrenden Radfahrer überholen.

Dabei kollidierte die 21-Jährige mit den entgegenkommenden 28-Jährigen und 37-Jährigen, wodurch alle drei zu Boden stürzten.

Durch den Unfall wurden alle drei schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrrädern wird auf über zehntausend Euro

geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Oberbiberger Straße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.