Drei Rennradler bei Unfall in Münchner Nobelvorort Grünwald verletzt

Die drei Sportler aus München waren auf einer Trainingstour, als ihnen eine Rentnerin in einem Smart in die Quere kam. Die Radlfahrer wurden teils erheblich verletzt. Für die über 80 Jahre alte Autofahrerin hat der Unfall erhebliche Auswirkungen.

Eine über 80 Jahre alte Frau am Steuer eines Smarts hat am Freitag auf der Südlichen Münchner Straße in Grünwald im Landkreis München einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach Informationen der Polizei war sie gegen 7.45 Uhr in Richtung Oberhachinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Lena-Christ-Straße wollte sie nach links in diese abbiegen. Dabei kam sie drei Männern auf Rennrädern in die Quere.

Mitten auf der Kreuzung kracht es

Ein 27-Jähriger, ein 35-Jähriger sowie ein 33-Jähriger (alle mit Wohnsitz in München) fuhren auf ihren Rennrädern hintereinander die Südliche Münchner Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Kreuzung zur Lena-Christ-Straße wollten sie laut Polizei geradeaus überqueren. Dabei tauchte vor ihnen plötzlich der Smart auf.

Als die über 80 Jahre alte Frau aus dem Landkreis München abbog, konnten der 27-Jährige sowie der 33-Jährige nicht mehr bremsen. Sie krachten beide in die rechte Seite des Smart. Der 35-Jährige kollidierte zwar nicht mit dem Pkw, stürzte aber trotzdem. Alle drei Rennradfahrer wurden verletzt: Der 27-Jährige erlitt Prellungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Der 33-Jährige kam mit Schürfwunden am rechten Arm davon. Der 35-Jährige erlitt eine Thoraxprellung sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Der 35-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden anderen Radfahrer kamen in Kliniken. Für den Transport der Verletzten landete zunächst ein Hubschrauber, welcher jedoch in der Folge nicht benötigt wurde.

Einen Monat Führerscheinsperre

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Allerdings wird sie einen Monat ihre Fahrerlaubnis abgeben müssen. Ob die Rentnerin den Führerschein später wieder zurückerhält, prüfen die Behörden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.