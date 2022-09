Drei neue Quartiere für München

Bei der Isarphilharmonie werden 450 Wohnungen und ein neues Kreativquartier gebaut.

München - Gleich drei neue Quartiere hat der Stadtrat im Planungsausschuss gestern beschlossen. Das Erste befindet sich bei der Isar, dort, wo gerade der Gasteig interimsweise untergebracht ist.

Das Grundstück an der Hans-Preißinger-Straße gehört den Stadtwerken. Sie wollen dort ein neues Areal für Wohnen, Gewerbe und Kultur errichten. Rund 450 Wohnungen sollen dort Platz haben. Ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Wettbewerb soll mehr Klarheit bringen, wie das Quartier aussehen könnte. Ziel ist es jedenfalls, ein weiteres "Kreativquartier" zu schaffen.

Ziel im Osten: Quartier mit Gewerbe- und Wohnnutzung

Das zweite neue Quartier liegt im Osten Münchens an der Grenze zu Haar. Seit den 1960er Jahren siedelten sich am Rappenweg Gewerbebetriebe ohne Baugenehmigung an. An vielen Stellen fehlen Verkehrswege und eine Kanalisation. Auch der Brandschutz ist laut der Stadt mangelhaft. Ziel ist, ein dichtes gemischtes Quartier mit Gewerbe- und Wohnnutzung zu schaffen. Auch hier soll ein Wettbewerb Lösungen vorschlagen.

Eine Aufwertung soll auch das Gewerbeband Obersendling an der Machtlfinger Straße erfahren. Hier sollen 220 Wohneinheiten für alle Bevölkerungsgruppen, attraktive Büros, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie soziale Einrichtungen Platz finden. Auch drei Hochhäuser mit bis zu 80 Metern sind geplant.