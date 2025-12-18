Millionengewinn droht zu verfallen: Lottospieler aus dem Raum München muss sich beeilen

Drei Glückspilze aus Bayern haben Millionen gewonnen – und sich bislang nicht gemeldet. Insbesondere ein Tipper aus dem Raum München sollte sich sputen, sein Gewinn verfällt in wenigen Tagen.

München

Im Freistaat warten noch mehrere Millionengewinne auf ihre Besitzer: In drei Fällen haben sich Spielerinnen oder Spieler mit den richtigen Gewinnzahlen bislang nicht gemeldet, wie Lotto Bayern mitteilte.

Glückspilz aus dem Raum München gesucht – Millionengewinn verfällt am 1. Januar 2026

Ein Glückspilz aus dem Raum München sollte sich besonders beeilen: Dieser hatte bei der Zusatzlotterie Spiel 77 bei einer Ziehung im August 2022 rund 1,1 Millionen Euro gewonnen. Die Summe verfällt den Angaben nach jedoch am 1. Januar 2026, wenn sie bis dahin nicht geltend gemacht wird.

Andere haben laut Lotto Bayern noch etwas Zeit, bevor ihnen ihre Millionengewinne womöglich durch die Lappen gehen. Ein Spieler oder eine Spielerin aus Oberbayern hatte demnach im Lotto 6aus49 bei einer Ziehung im August 2025 knapp 18 Millionen Euro abgeräumt. Sowohl die Gewinnzahlen 4, 17, 20, 32, 35 und 42 als auch die Superzahl 8 waren richtig getippt.

Bayerische Glückspilze: Millionen-Lottogewinne noch nicht abgeholt

Ende November 2025 hatten gleich drei Spielerinnen oder Spieler aus Bayern mit den fünf richtigen Gewinnzahlen 15, 24, 30, 45, 50 und den beiden Eurozahlen 5 und 6 die höchste Gewinnklasse im Eurojackpot geknackt. Sie gewannen damit jeweils rund 6,7 Millionen Euro. Während sich zwei Gewinner aus Schwaben und Mittelfranken schon gemeldet haben, ist ein Tipper, der seinen Schein in Oberfranken abgegeben hatte, noch unbekannt. Sowohl der 6aus49-Gewinner aus Oberbayern als auch der Gewinner des Eurojackpots aus Oberfranken haben bis Ende 2028 Zeit, ihre Millionen einzufordern.