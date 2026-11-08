AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Drei Fahrgäste verletzt: Auto bremst Bus in Sendling plötzlich aus

Drei Fahrgäste verletzt: Auto bremst Bus in Sendling plötzlich aus

Ein Pkw überholt einen Bus und bremst ihn aus. Drei Fahrgäste stürzen. Die Polizei fahndet nach dem Autofahrer und sucht Zeugen.
my |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Ein Bus der Linie 54 unterwegs im Stadtverkehr.
Ein Bus der Linie 54 unterwegs im Stadtverkehr. © IMAGO

Unfall am Samstagabend (7. November) in Sendling: Gegen 18 Uhr fuhr ein 46 Jahre alter Busfahrer mit einem Linienbus der Linie 54 die Albert-Roßhaupter-Straße in Linien-Richtung Münchner Freiheit.

Der Bus fuhr auf der rechten Spur. Nachdem er an der Haltestelle Drachenseestraße gehalten hatte und seine Fahrt fortsetzen wollte, überholte ihn ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw und scherte unmittelbar vor dem anfahrenden Linienbus auf dessen Fahrstreifen ein.

Unfall in München: Drei Fahrgäste stürzen

Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzten drei Fahrgäste im Bus und verletzten sich leicht.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr allerdings einfach weiter – ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei und sie sucht Zeugen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Pkw, machen können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Telefonnummer 089/ 2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.