Ein Pkw überholt einen Bus und bremst ihn aus. Drei Fahrgäste stürzen. Die Polizei fahndet nach dem Autofahrer und sucht Zeugen.

Unfall am Samstagabend (7. November) in Sendling: Gegen 18 Uhr fuhr ein 46 Jahre alter Busfahrer mit einem Linienbus der Linie 54 die Albert-Roßhaupter-Straße in Linien-Richtung Münchner Freiheit.

Der Bus fuhr auf der rechten Spur. Nachdem er an der Haltestelle Drachenseestraße gehalten hatte und seine Fahrt fortsetzen wollte, überholte ihn ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw und scherte unmittelbar vor dem anfahrenden Linienbus auf dessen Fahrstreifen ein.

Unfall in München: Drei Fahrgäste stürzen

Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzten drei Fahrgäste im Bus und verletzten sich leicht.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr allerdings einfach weiter – ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei und sie sucht Zeugen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Pkw, machen können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Telefonnummer 089/ 2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.