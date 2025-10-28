AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Mit 100 km/h in München unterwegs: Fahranfänger liefern sich illegales Rennen

Mit 100 km/h in München unterwegs: Fahranfänger liefern sich illegales Rennen

Bei einer Kontrolle in München sind der Polizei drei Raser ins Netz gegangen. Die 18-Jährgen waren in der Stadt mit etwa 100 Stundenkilometern im Bereich Schwabing und Maxvorstadt unterwegs. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Führerscheine der drei Münchner wurden beschlagnahmt und die Autos von Angehörigen abgeholt. (Symbolbild)
Die Führerscheine der drei Münchner wurden beschlagnahmt und die Autos von Angehörigen abgeholt. (Symbolbild) © imago image/Rolf Kremming

Die Freude über die 2025 bestandene Führerscheinprüfung dürfte bei den drei 18 Jahre alten Münchnern nicht lange anhalten. Alle drei besitzen die Fahrerlaubnis erst seit wenigen Monaten, jetzt sind sie wieder als Fußgänger unterwegs. Die Polizei nahm ihnen den Führerschein nach einem illegalen Straßenrennen ab.

Eine Zivilstreife mit einem speziell ausgestatteten Videofahrzeug war in der Nacht auf Sonntag auf der Leopoldstraße in München-Schwabing unterwegs. Dabei fielen den Beamten gegen 1.10 Uhr drei Autos auf, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs waren. Der 3er BMW, die Mercedes C-Klasse und der Renault Laguna wechselten zudem immer wieder den Fahrstreifen, um schneller vorwärtszukommen. Die Verkehrspolizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf.

Mit bis zu 100 Sachen durch die Innenstadt

Als die Ampel auf Höhe der Martiusstraße auf Grün umschaltete, beschleunigten die drei Fahrer sehr stark, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Dabei erreichten die Autos zunächst mehr als 65 km/h bei erlaubten 30 km/h. Auf Höhe des Siegestors fuhren die Fahrzeuge über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h, so die Polizeisprecherin weiter. In der Kurve wären zwei der Raser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beinahe zusammengestoßen. "Diese Fahrmanöver konnten mit dem zivilen Videofahrzeug der Beamten dokumentiert werden", erklärte die Polizeisprecherin.

Im weiteren Verlauf der Ludwigstraße bemerkten die drei 18-Jährigen auf Höhe der Uni einen uniformierten Streifenwagen, woraufhin sie sofort abbremsten. Doch da war es bereits zu spät. Die Zivilpolizisten hinter ihnen hatten sie nicht bemerkt und die hatten alles auf Video als Beweis gesichert.

Die Videofahrzeuge der Polizei dokumentieren jedes Detail bei der Raserei, für die Fahrer gibt es kaum Möglichkeiten, sich herauszureden.
Die Videofahrzeuge der Polizei dokumentieren jedes Detail bei der Raserei, für die Fahrer gibt es kaum Möglichkeiten, sich herauszureden. © imago stock&people

Illegales Rennen in den Autos der Eltern

Die drei Fahranfänger wurden von der Polizei gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kam heraus, dass alle drei erst in diesem Jahr die Fahrerlaubnis bekommen haben. Bei den Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen mit deutsch-kosovarischer Staatsangehörigkeit in einer Mercedes-C-Klasse, einen 18-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit in einem 3er-BMW und einen 18-Jährigen mit mazedonischer Staatsangehörigkeit in einem Renault Laguna. Alle drei Autos sind auf die Eltern der 18-Jährigen zugelassen.

Die Führerscheine der drei Münchner wurden zur Einziehung beschlagnahmt. Die Autos wurden von Angehörigen abgeholt. Die drei 18-Jährigen wurde wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung anzeigt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • KassandraReuth gerade eben / Bewertung:

    Die Kids lernen es einfach nicht!
    Was ist mit der unbeteiligten Frau, die erst kürzlich bei einem Autorennen schwer verletzt wurde?
    Und vielleicht sollte man auch mal die Eltern zur Verantwortung ziehen? Es waren schließlich ihre Autos.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 3 Minuten / Bewertung:

    Haben die Omas die Führerscheine gezahlt?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Mechthild S.-L. vor 4 Minuten / Bewertung:

    Müsste die Überschrift nicht lauten: "Drei FahrAUFHÖRER ..." oder "Drei Neu-Fußgänger ..."

    Denn genau das sollten sie lt. gängiger Rechtsprechung (Führerschein auf Probe etc.) ja sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.