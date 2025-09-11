Dramatischer Familienstreit: 50-Jähriger geht auf Vater und Polizisten los

Großeinsatz in Solln: Der Angreifer bedroht die Beamten mit einem Messer, die ziehen ihre Waffen und drohen damit, zu schießen. Der Täter kommt in die Psychiatrie.

Polizeibeamte führen eine Person nach Randale ab und bringen sie in die Psychiatrie. (Symbolbild)

Zwischen dem 80 Jahre alten Vater und seinem 30 Jahre jüngeren Sohn eskalierte am Mittwochabend ein Streit. Der Senior hatte sich beklagt, dass der 50-Jährige zu Hause "immer nur rumhänge und keiner Arbeit" nachgehe.

Sambergerstraße: Familienstreit eskaliert

Gegen 22.40 Uhr fing der Sohn an, in dem Reihenhaus in der Sambergerstraße in Solln zu randalieren. Der Vater verständigte den Polizeinotruf. Zunächst wurden nur zwei Streifenwagen zu der Adresse geschickt. Als die Beamten das Haus betraten, schlug der 50-Jährige mit einer Glasflasche nach einem der Beamten und traf ihn am Arm. Die Flasche warf der Sohn anschließend nach den anderen Polizisten.

Polizisten mit Messer bedroht

"Unmittelbar danach nahm er ein Messer in die Hand und bedrohte die Polizeikräfte", sagt Polizeisprecher Ralf Kästle. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und drohten, zu schießen, falls der Mann das Messer nicht weglegt. Die Beamten forderten zudem Verstärkung an in der Zentrale. Mehr als 20 weitere Streifen, darunter das USK, rückten an.

Festnahme und Einweisung

Der 50-Jährige, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, war inzwischen alleine im Haus. Nach einiger Zeit gelang es, den Mann dazu zu bewegen, das Messer abzulegen und aus dem Haus zu kommen, so der Polizeisprecher. Der 50-Jährige wurde gefesselt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus nach Haar gebracht. In den vergangenen Tagen war es zwischen Vater und Sohn immer wieder zu Streit gekommen. Einige Male ist deshalb die Polizei bereits angerückt.