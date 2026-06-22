Schlauchboot mit drei Passagieren in Wasserwalze in der Isar gefangen
Mit dem Schrecken, aber ansonsten unverletzt, sind drei Männer aus München bei einem Schlauchbootunfall auf der Isar am Sonntagabend davongekommen. Das Trio – ein 30-Jähriger aus Guatemala, ein 30-jähriger US-Bürger sowie ein 28-jähriger Inder – alle mit Wohnsitz in München, waren mit einem Schlauchboot zu einem Ausflug auf der Isar aufgebrochen. Kurz vor der Wehranlage an der Großhesselohe Brücke passierte es.
Die Strömung treibt das Boot ab
Die drei Schlauchbootfahrer verpassten gegen 18 Uhr den Ausstieg aus dem Isarkanal und wurden von der Strömung immer weiter auf die Wehranlage kurz vor der Eisenbahnbrücke im Landkreis München zugetrieben. In diesem Bereich der Isar besteht höchste Lebensgefahr. Deshalb stehen bereits etliche hundert Meter vor der Gefahrenstelle und auch weit vor dem Ausstieg aus dem Isarkanal große Warnschilder.
Die drei Ausflügler konnten sich auch an der quer über den Kanal gespannten Sicherheitsleine kurz vor der Wehrstufe nicht festhalten. Die Männer wurden samt ihrem Schlauchboot über die Kante in die Wasserwalze gezogen. Doch das Trio hatte Glück im Unglück. Es gelang den Männern, so ein Polizeisprecher am Montag, noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, sich selbst aus der Wasserwalze zu befreien und ans Ufer zu retten. Alle drei Ausflügler blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Das Schlauchboot wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend den Männern zurückgegeben. Während der Rettungsaktion waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdienst und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Lebensgefahr auf der Isar
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Beschilderung und die Sicherheitsvorgaben beim Befahren der Isar unbedingt zu beachten sind. Insbesondere im Bereich von Wehranlagen besteht Lebensgefahr.
Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Verstößen nach dem Bayerischen Wassergesetz führt die Polizeiinspektion 32 (Grünwald).
Warnhinweise der Münchner Polizei
Für das Befahren der Isar im Landkreis München gelten besondere Sicherheitsvorschriften.
Wichtige Regelungen:
- Die Isar darf nur mit Kanus, Schlauchbooten und Stand-up-Paddling-Boards
befahren werden.
- Für Schlauchboote gelten bestimmte technische Anforderungen.
- Das Zusammenbinden mehrerer Boote sowie das Anhängen von Beibooten ist
nicht erlaubt.
- Es gilt eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille.
- Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr sowie Nichtschwimmer müssen eine
Rettungsweste mit CE-Kennzeichnung tragen.
- Glasflaschen dürfen nicht mitgeführt werden.
- Während der Fahrt dürfen keine Musikboxen genutzt werden.
Die Regelungen dienen der Sicherheit aller Isarnutzer sowie der Vermeidung von Unfällen und Rettungseinsätzen.
- Themen:
- Feuerwehr
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