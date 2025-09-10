Drama in Obersendling: Fuchs beißt in Stromkabel und sitzt in Schacht fest

Auf der Suche nach einem Fluchtweg beißt das Tier in ein Stromkabel und verletzt sich dabei. Die Hintergründe.

Die Feuerwehr befreit den verletzten Fuchs aus dem vier Meter tiefen Schacht, in dem er festsaß.

Füchse gelten allgemein als pfiffige Tiere. Dieses Exemplar zählt eher zur Gattung der Pechvögel. Der Fuchs war in einen vier Meter tiefen Lichtschacht eines Hauses in der Noestraße in Obersendling geraten. Wie er da hineinkam, ist nicht bekannt.

Anwohner entdeckten das Tier am Mittwochmorgen und verständigten die Feuerwehr. Offensichtlich war der Fuchs etwa vier Meter abgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien, so ein Feuerwehrsprecher.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Bei seiner Suche nach einem Ausweg biss der Fuchs dann auch noch in ein Stromkabel, wodurch er sich leicht verletzte. Der Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs gelang es, das Tier zu beruhigen und einzufangen. n einer Transportbox untergebracht, wurde der Fuchs zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.