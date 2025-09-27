AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Drama an der Isar: Oktoberfestbesucher aus London rettet Seniorin aus dem Fluss

Drama an der Isar: Oktoberfestbesucher aus London rettet Seniorin aus dem Fluss

Ein junger Engländer ist für das Oktoberfest in München. In der Nähe seines Hotels wird er Zeuge eines Notfalls - und eilt zu Hilfe.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Einsatzkräfte eilten zu dem Einsatzort. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte eilten zu dem Einsatzort. (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ein Wiesn-Besucher aus London hat eine 86 Jahre alte Frau vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar in München gerettet. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Seniorin habe wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können. 

Wiesn-Besucher rettet Frau aus der Isar

Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe die Gefahr bemerkt. Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert. Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 19 Stunden / Bewertung:

    Ein couragierter junger Mann. Der Dank ist ihm sicher.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.