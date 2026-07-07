Drama an Allgäuer Bergsee: Münchner geht unter und stirbt

Ein 29-Jähriger will mit einem Begleiter den Unteren Gaisalpsee durchschwimmen, als er plötzlich untergeht. Eine Suche per Hubschrauber bleibt erfolglos. Taucher machen dann einen traurigen Fund.

Ein junger Mann aus München ist in einem Bergsee im Allgäu untergegangen und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-Jährige den für sein Alpenpanorama bekannten Unteren Gaisalpsee bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) gemeinsam mit einem Bekannten durchschwimmen. Aus zunächst unklarer Ursache ging der Mann dabei unter und tauchte nicht wieder auf.

Seine Begleiter am Ufer hätten das gesehen und sofort den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte von Bergwacht, Wasserwacht und Polizei hätten den Mann daraufhin auch per Hubschrauber gesucht. Letztlich hätten Taucher der Wasserwacht den 29-Jährigen leblos aus dem Wasser geholt.