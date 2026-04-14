Django Asül stichelt live gegen Markus Söder: Der Maibockanstich im BR-Stream
Starkbier, Spott und Spitzen gegen die Mächtigen: Im Münchner Hofbräuhaus erreicht die Maibockzeit ihren Höhepunkt. Beim traditionellen Maibockanstich teilt Kabarettist Django Asül wieder gewohnt scharfzüngig aus und nimmt die politische Prominenz ins Visier. Hier können Sie das Programm von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Liveübertragung verfolgen – im Livestream vom BR Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.
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