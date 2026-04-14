Django Asül stichelt live gegen Markus Söder: Der Maibockanstich im BR-Stream

Ab 20.15 Uhr sehen Sie bei der AZ live den BR-Videostream zum Maibockanstich: Verfolgen Sie das Derblecken von Django Asül im Münchner Hofbräuhaus, der der politischen Prominenz wieder ordentlich einheizt.

AZ | 14. April 2026 - 20:30 Uhr

Django Asül beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus © Daniel von Loeper

Starkbier, Spott und Spitzen gegen die Mächtigen: Im Münchner Hofbräuhaus erreicht die Maibockzeit ihren Höhepunkt. Beim traditionellen Maibockanstich teilt Kabarettist Django Asül wieder gewohnt scharfzüngig aus und nimmt die politische Prominenz ins Visier. Hier können Sie das Programm von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Liveübertragung verfolgen – im Livestream vom des Bayerischen Rundfunks.