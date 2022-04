DJ L3VELS: Mit dem Saxophon wird die Party zum Highlight

DJ L3VELS sorgt bei der AZ-Traumhochzeit von den Gewinnern Melissa und Ali für den richtigen Sound.

06. April 2022 - 07:03 Uhr

Der Münchner Lorenz Sirtl geht seiner Musik-Leidenschaft seit 2015 professionell nach: Als legt er in Clubs und Bars auf, bei Firmenfeiern, Geburtstagen und Hochzeiten. Und zudem bietet DJ L3VELS auch an, live Saxophon zu spielen.

Auch am großen Tag von Melissa und Ali, den Gewinnern der AZ-Hochzeitsaktion, sorgt DJ L3VELS für die passende Musik.

Alle sollen auf ihre Kosten kommen

AZ: Herr Sirtl, welche Musikrichtungen bieten Sie an?

LORENZ SIRTL: Querbeet alle gängigen Genres und darüber hinaus, denn zu Hochzeiten kommen immer unterschiedliche Generationen, und die sollen alle auf ihre Kosten kommen. Ich führe immer ein Vorgespräch mit dem Paar und frage, welche Musikrichtungen sie und ihre Gäste gern hören. Am Abend sind dann Musikwünsche jederzeit willkommen.

Welche Musikstile wollen die Hochzeitspaare meistens?

Die meisten sind zwischen Ende zwanzig und Mitte vierzig. Also wird am häufigsten Musik der 1990er und 2000er genannt. Für die Gäste der Elterngeneration ist häufig die Musik der 70er und 80er gewünscht. Und generell sollen auch die aktuellen Hits nicht fehlen. Ich versichere dem Brautpaar jedoch stets, dass ich mich spontan nach der Stimmung auf der Tanzfläche richte. Das ist ihnen auch am liebsten. Wenn ihre Gäste glücklich sind, sind sie es nämlich auch.

DJ und Live-Musiker. © Stefan Krovinovic

Keine vorgefertigte Playlist, sondern ganz individuell nach der Stimmung

Sind mache Hochzeiten anspruchsvoller als andere?

Anspruchsvoller sind etwa internationale Hochzeiten. Ich bitte das Paar dann darum, mir die Musiktitel in ihrer Landessprache zu nennen, die sie gerne hören möchten. Ich selbst gehe da bewusst nicht auf die Suche, denn ich kenne die Texte in der Regel nicht und laufe sonst Gefahr, etwas komplett Unpassendes zu spielen.

Gibt es Songs, die Sie immer auflegen?

Nein, ich habe noch keinen Song bei allen Hochzeiten gespielt. Jedoch hat jeder DJ seine persönlichen Favoriten. Bei mir wären das Hits wie zum Beispiel "Sing Hallelujah" von Dr. Alban oder natürlich "Levels" von Avicii.

Um die Stimmung anfangs anzuheizen, sind meist Titel wie "Celebration" oder "Can’t Stop The Feeling" eine gute Wahl. Aber bei mir gibt es keine vorgefertigte Playlist, ich lasse mich immer von der Stimmung auf der Tanzfläche inspirieren. - Lorenz Sirtl

Gibt es eine goldene Regel für Hochzeitsfeiern?

Sobald die Party einmal am Laufen ist, sollte man sie auch nicht mehr unterbrechen, zum Beispiel durch Einlagen oder Reden. Die Leute werden auf einen Schlag müde, und es wird schwierig, sie wieder zum Tanzen zu bringen.

Lorenz Sirtl mit Saxofon. © Stefan Krovinovic

Zwei in eins: DJ und Live-Musiker in einer Person

Sie bieten seit einiger Zeit auch an, live Saxophon zu spielen.

Genau, ich spiele seit mittlerweile zwei Jahren. Wegen Corona wurde ja anfangs alles abgesagt, da habe ich meine Zeit hauptsächlich in das Saxophon investiert.

Ich habe einfach gemerkt: Das ist genau mein Instrument. Somit entwickelte sich mein Corona-Hobby innerhalb von nur eines Jahres zum festen Bestandteil meines Repertoires. Und es kommt sehr gut an. Dass ich DJ und Live-Musiker in einer Person bin und somit als Kompromiss zwischen klassischem und Partyband gelte, ist häufig der Grund, warum Paare bei mir anfragen. Vor allem bei der Party wird das Saxophon zum unvergesslichen

Highlight.

Spielen Sie auch bei der Hochzeit von Melissa und Ali?

Ja. Um 16 Uhr starten wir mit Hintergrundmusik inklusive Saxophonbegleitung. Und nach der musikalischen Untermalung des Essens beginnt dann die große Party.

