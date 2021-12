Diverse Auseinandersetzungen bei Querdenker-Demo am Mittwochabend

Eine Demo am Mittwoch gegen die Corona-Maßnahmen spaltet sich in zwei Lager. Dabei kommt es zu mehreren Auseinandersetzungen mit der Polizei.

München - Rund 300 Teilnehmer haben sich am Mittwochabend am Wittelsbacherplatz zu einer angemeldeten Versammlung zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nach nur 15 Minuten beendeten die Versammlungsleiter die Demo laut Polizei wegen der auferlegten Maskenpflicht wieder. Die Teilnehmer spalteten sich daraufhin in zwei Lager.

Wie die Polizei berichtet, versuchten etwa 150 Teilnehmer, ohne das auferlegte Tragen von Masken oder das Einhalten der Abstandsregeln, sich selbstständig vom Wittelsbacher Platz in westliche Richtung zu entfernen. Dies wurde durch die anwesenden Polizeibeamten unterbunden.

Beleidigungen und Auseinandersetzungen bei Demo

Weitere Teilnehmer der ursprünglich geplanten Versammlung meldeten selbstständig eine neue Versammlung an, hielten sich an die Auflagen und konnten im Anschluss unter Einhaltung von Maskenpflicht und Mindestabständen den Versammlungszug in Richtung Ludwigstraße durchführen. Bei dieser Versammlung nahmen in der Spitze gegen 19.30 Uhr etwa 600 Personen teil. Aus der Gruppe der Personen, die sich nicht an die Auflagen halten wollten, versuchten jedoch immer wieder diverse Kleingruppen sich der ansonsten laut Polizei regelkonformen Versammlung anzuschließen. Hierbei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Polizei, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und aus der Versammlung entfernt.

Am Ende der Versammlung gegen 20 Uhr am Wittelsbacher Platz kam es noch zu vier Festnahmen wegen Beleidigungen. Die überwiegende Anzahl der teilnehmenden Personen hielt sich jedoch an die Auflagen, wie die Polizei berichtet.