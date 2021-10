Digitalisierung: München ist nicht smart genug

In einem Index, der die Digitalisierung misst, stürzt München ab. Hamburg liegt vorn.

München - Silicon Valley an der Isar wurde München schon genannt - weil sich hier so viele IT-Konzerne niederlassen. Doch, was die Digitalisierung betrifft, bekommt München keinen Platz mehr auf dem Siegertreppchen: In dem "Smart City Index" des Verbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche fällt München auf Platz vier. Hamburg, Köln und Karlsruhe liegen vorn.

Bei der Verwaltungsdigitalisierung ist München abgeschlagen

Die CSU will deshalb vom OB in einer aktuellen Anfrage wissen, wie diese Platzierung zu erklären ist und welche Schlüsse die Stadt daraus ziehen sollte.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung liegt München zum Beispiel bloß auf Platz 14 - hinter Städten wie Berlin, Dresden und Bochum. Obwohl München ein neues Umwelt- und ein Mobilitätsreferat hat, liegt die Stadt auch in diesem beiden Kategorien auf Platz zwölf bzw. zehn.

Für CSU-Stadtrat Hans Hammer ist das ein Warnsignal. "Während der schwarz-roten Regierungsjahre konnte München sich im Bereich der Digitalisierung weiterentwickeln", sagt er. Doch das habe Grün-Rot verspielt.