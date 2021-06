Digitaler Strafzettel: Hat das klassische Knöllchen in München bald ausgedient?

Die Münchner Polizei testet für zwei Monate eine neue App, mit der ein digitaler Strafzettel ausgestellt werden kann.

Der klassische Strafzettel könnte in München bald abgelöst werden. (Symbolbild)

München - In München könnte das klassische Knöllchen bald an Relevanz verlieren. Für die nächsten zwei Monate testet die Münchner Polizei einen digitalen Strafzettel – am Donnerstag wurde das Pilotprojekt vorgestellt.

Die Polizei beschreibt die neue "mOwi-App" als "innovatives Verfahren", das den klassischen Strafzettel langfristig zumindest ergänzen soll. Das Digital-Knöllchen wird nun bis zum 15. August von den Polizeiinspektionen im Westend, in Bogenhausen sowie in Moosach getestet. Auch die 2. Einsatzhundertschaft des Münchner Polizeipräsidiums beteiligt sich am Pilotprojekt.

Digitaler Strafzettel in München: Wie funktioniert das neue Verfahren?

Die Einsatzkräfte der jeweiligen Dienststellen stellen bei einem Verstoß per App über das Dienst-Smartphone eine Verwarnung aus. Diese wird dann mit einem QR-Code, der sich auf einer sogenannten Bürgerbenachrichtigung befindet, zusammengeführt und im Polizeidatennetz gespeichert.

So sieht die Bürgerbenachrichtigung aus, die der Verkehrsteilnehmer bei einem Verstoß erhält. (Der QR-Code wurde von der Redaktion gepixelt.) © rah

Diese Bürgerbenachrichtigung wird dann am Fahrzeug angebracht oder je nach Situation auch persönlich dem Verkehrsteilnehmer übergeben. Der klassische Strafzettel, wie man ihn bisher kennt, entfällt dafür.

Der verwarnte Verkehrsteilnehmer kann nun via Smartphone oder Computer den vorgeworfenen Tatbestand aufrufen. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Strafe direkt zu bezahlen – beispielsweise über Onlinebanking. Wer jedoch nicht die technischen Möglichkeiten hat, kommt trotzdem nicht um die Strafe herum: Wie bislang auch besteht auch weiterhin die Möglichkeit bzw. Pflicht, die Strafe bei einer Polizeiinspektion zu bezahlen oder sich Informationen dazu einzuholen. Dafür muss dann besagte Bürgerbeteiligung vorgelegt werden.

Michael Reisch mit dem klassischen Strafzettel. © rah

Und was passiert, wenn sich die Bürgerbenachrichtigung aus irgendwelchen Gründen nicht mehr am Fahrzeug befinden sollte? Auch dann verfällt die Strafe freilich nicht. Der Halter des Fahrzeugs erhält ebenfalls - wie gewohnt - eine schriftliche Benachrichtigung über den Verstoß.