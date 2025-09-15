Dieses Spektakel vor der Wiesn sollten Sie nicht verpassen

Afterwork mal anders: Besucher können ihr Feierabendbier am 18. September beim Pferderennen genießen.

15. September 2025 - 09:58 Uhr

Besucher beobachten den Start eines Trabrennens auf der Grasbahn, am 03.Apr.2011 auf der Galopprennbahn in Muenchen. Foto: Lajos-Eric Balogh

Bei einem kühlen Getränk kann man mit Kollegen, Freunden oder der Familie bei sechs spannenden Galopprennen auf der mitfiebern – und sich damit bereits auf das Oktoberfest einstimmen.

Das Besondere beim Galopprennen: Man kann vom Auf- bis zum Absatteln hautnah dabei sein, ganz egal, für welche Ticketkategorie man sich entscheidet. Auf der altehrwürdigen A-Tribüne hat man mit reservierten Plätzen einen hervorragenden Blick auf das Renngeschehen, kann aber genauso wie bei den Stehplatztickets (den sogenannten Sattelplatztickets) dem Sattelplatz und dem Führring einen Besuch abstatten und einen ersten Blick auf die startenden Pferde werfen.

Unterhaltung, Spannung, Nervenkitzel, schönes Ambiente und natürlich edle Vollblutpferde erwarten Sie. © Frank Essl/classica foto

Trabrennen, Wiesnband und Verlosung: Highlights im September in München

Als besonderes Schmankerl kehren die Traber für ein Gastspiel nach München-Riem zurück. Was früher gang und gäbe war, war in den letzten Jahren so gut wie kein Thema: Trabrennen auf der . Ein Rennen mit Sulkys wird es nun am 18. September geben.

Kommen Sie zu einem unserer Renntage und lassen Sie sich von der Welt des Galopprennsports begeistern! © Galopprennbahn Riem

Was wäre die Wiesn ohne Musik? Nach dem letzten Rennen kann man sich vor dem Oktoberfest nochmal auf Textsicherheit überprüfen. Die Wiesnband "Die Derbys" wird auf der Terrasse des Wirtshauses zur Rennbahn mit Klassikern und aktuellen Wiesn-Hits einheizen. Und drumherum?

Beste Unterhaltung ist auch für die jüngsten Gäste garantiert. © Galopprennbahn Riem

Familienerlebnis auf der Galopprennbahn

Im Kinderland können sich die jüngsten Besucher austoben – auf der Hüpfburg, dem Spielplatz oder beim Karussellfahren. Für den Hunger danach gibt es auf der verschiedene Foodtrucks und -pavillons.

Tracht erwünscht! Die Wiesn steht vor der Tür, und deshalb wird man auch in Riem zahlreiche Dirndl sehen. © Sofia Weigl

Der Bahnmoderator versorgt die Besucher außerdem mit den wichtigsten Infos zu den Startern. Zudem ist eine Verlosung mit tollen Preisen für die Besucher geplant. Und eine weitere Überraschung wartet – nur, solange der Vorrat reicht – auf diejenigen, die in Tracht kommen.