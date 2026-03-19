Dieses Münchner Traditionsgeschäft zieht wieder in die Maximilianstraße

Darum war die Boutique für edle Schreibartikel und andere Luxusgüter über ein Jahr verschwunden von der Prachtmeile.

Dieses Traditionsgeschäft ist nun wieder in Münchens Maximilanstraße zu finden.

Montblanc ist für viele der Inbegriff luxuriöser Schreibgeräte. Auch teure Uhren, Lederwaren, Schmuckstücke und Sonnenbrillen werden unter dem Namen verkauft. Mehr als 20 Jahre hatte Montblanc in der feinen Maximilianstraße ein Geschäft, zuletzt in dem Gebäude mit der Hausnummer 14. Hier hatten einst Rudolph Moshammer und seine Mutter ihre legendäre Boutique "Carnaval de Venise". Das originale Marmorschild mit dem Namen des Modegeschäftes hängt heute noch – drumherum ist allerdings Großbaustelle.

Die Außenfassade des Montblanc in der Maximilianstraße. © PHILADELPHIA

Im Frühjahr 2024 wurden die Gebäude in der Maximilianstraße 12 und 14 sowie die Gebäude in der Falkenturmstraße 5-7 verkauft. Über 250 Millionen Euro soll der denkmalgeschützte Komplex aus den 1860er Jahren gekostet haben. Ein Privatmann, der nicht genannt werden will, hieß es damals, habe die Gebäude erworben. Derzeit lässt der neue Eigentümer die Gebäude umfassend sanieren und umgestalten.

"Weiteres Kapitel" für Montblanc: Wo das Geschäft nun ist

Im Zuge des Verkaufs und des Bauprojekts musste Montblanc ausziehen – zuerst zog die Boutique interimsweise in die Falkenturmstraße um, dann war das Geschäft zeitweise verschwunden.

Montblanc ist bekannt für luxuriöse Schreibgeräte, teure Uhren, Lederwaren, Schmuckstücke und Sonnenbrillen. © PHILADELPHIA

Nun ist Montblanc wieder zurück: auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Maximilianstraße 23. Mit der 120 Quadratmeter großen, neuen Boutique schlage man ein weiteres Kapitel "an einer der exklusivsten Einkaufsadressen Deutschlands auf", heißt es von Montblanc. Der Store sei über ein Jahr lang gestaltet worden. Als Mitarbeiter habe man fünf Vollzeitkräfte und zwei Werkstudenten.