Dieses Festival in München überzeugt mit freiem Eintritt und internationalen Stars

Ein Festival für alle Sinne – mit über 600 Veranstaltungen, davon 90 Prozent bei freiem Eintritt: Das Tollwood Sommerfestival startet am 19. Juni mit Mut, Musik und Magie.

20. Juni 2025 - 15:29 Uhr

Wenn die Tage lang und die Nächte lau werden, verwandelt sich der Münchner Olympiapark in einen Ort voller Musik, Kunst und Begegnung: Am 19. Juni beginnt das Tollwood Sommerfestival – und lädt bis 20. Juli zum Entdecken, Staunen und Mitmachen ein. Über 600 Veranstaltungen, darunter internationale Musik-Acts, eine neue Theaterbühne, partizipative Kunst und ein kulinarischer Weltmarkt, machen das Festival zu einem Highlight des Münchner Sommers. Das Motto: "Mut und Machen" – und genau das ist .

Wächst Stück für Stück: "wooden cloud – Mut und Machen" von Martin Steinert. © Martin Steinert

Kunst, die wächst – und zum Mitmachen einlädt

Am Haupteingang des Tollwood Sommerfestivals empfängt die Gäste die acht Meter hohe Skulptur "wooden cloud – Mut und Machen" von Martin Steinert. Tag für Tag wächst diese Installation aus hunderten Holzlatten weiter, denn wer will, kann selbst Teil des Kunstwerks werden – und seinen "nächsten mutigen Schritt" auf ein Stück Holz schreiben. Kunst zum Anfassen, Mitgestalten und Nachdenken.

Ein Ort zum Staunen, Lachen und Mitreden: Das neue Tollwood Theaterlabor. © Lucia Herrero

Theater unter Bäumen: Das neue Tollwood Theaterlabor

Ein neuer Ort für Entdeckungen liegt am anderen Ende des Festivalgeländes: Im Tollwood Theaterlabor unter Bäumen, erleben Theaterfans Masken-, Figuren- und Objekttheater, sowie Erzählungen hautnah. Mal poetisch, mal humorvoll – aber immer besonders. "Wir schaffen ein Theatererlebnis", verspricht der künstlerische Leiter Andrey von Schlippe. Und tatsächlich: Hier wirkt Theater fast wie Magie.

Hier ist immer was geboten: im Amphitheater auf dem Tollwood © Alexander Scharf

Bewegung, Begegnung, Beats: Das Tollwood-Programm für alle Generationen

Ob analoges Gaming, gemeinsames Singen oder durchtanzte Nächte – das Tollwood Festival wird auch in diesem Sommer zum Treffpunkt für Spielfreude und Lebenslust.

Vom 19. bis 29. Juni verwandelt sich das Amphitheater in die Actual Reality Arcade: Klassiker wie Tetris und Laserrun werden hier ganz ohne Bildschirm lebendig – mit echter Bewegung, viel Lachen und Nostalgie-Charme.

© Dan Tucker Bild 1 von 10 Theater Performances: Zu sehen im Amphitheater. © Hans maakt een foto Bild 2 von 10 Eine riesige Metallspirale – drei Menschen: Die TeaTime Company nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Balance, Kraft und Bewegung. © Ingmar Wein Bild 3 von 10 Bummeln übers Festivalgelände und ein besonderes Stück finden. © Ingmar Wein Bild 4 von 10 Auf dem Markt der Ideen auf dem Festivalgelände ist die Auswahl groß. © Ingmar Wein Bild 5 von 10 Ein leckeres Eis genießen oder die verschiedenen kulinarischen Angebote entdecken: Das ist Tollwood. © Alexander Scharf Bild 6 von 10 "Fahr Rad zum Tollwood" ist im Sommer: Der beste Weg zum Festival - nebenbei gibt es kostenlose Radlchecks, Reparaturstationen und vieles mehr. © Alexander Scharf Bild 7 von 10 Das Festivalfeeling können Sie hier an Sommerabenden so richtig genießen. © Anton Brandl Bild 8 von 10 Tollwood bei Nacht - eine eindrucksvolle Stimmung. © Alexander Scharf Bild 9 von 10 Pure Lebensfreude in der Half Moon Bar: Zu heißen Rhythmen tanzen. © Alexander Scharf Bild 10 von 10 Tollwood Sommerfestival heißt: Tolle Musik, tolles Theater, tolle Unterhaltung.

Auch musikalisch bringt das Tollwood Menschen zusammen: Beim Rudelsingen wird Karaoke zum Gemeinschaftserlebnis. Jeweils montags geben prominente Gastgeberinnen und Gastgeber den Ton an – Caro Matzko (30.6.), Harald Schmidt (7.7.) und Pfarrer Rainer Maria Schießler (14.7.) stimmen auf den Abend ein.

Und wer lieber tanzt als singt, ist in der Half Moon Bar richtig: Hier steigt am 28.6. die Pride Party zum Christopher Street Day, gefolgt vom neuen Tanz-Format Legal Ecstasy (29.6.) und dem Amazonen-Gathering (13.7.) – ein Abend für Menschen jenseits klassischer Geschlechterrollen voller Beats und Begegnung. Außerdem gibt es in gewohnter Weise die Silent Disco, Tanzkurse und Kinderkonzerte – alles bei freiem Eintritt. Weitere Infos .

Unvergessliche Konzertmomente in der Tollwood Musik-Arena. © Ingmar Wein

Musik für Gänsehautmomente: Die Highlights der Musik-Arena

Was wäre ein Sommerfestival ohne große Konzerte? In der Tollwood Musik-Arena geben sich auch in diesem Sommer internationale Stars und spannende Newcomer die Klinke in die Hand. Samu Haber eröffnet die Konzertreihe am 19. Juni – und macht damit den Auftakt für ein Line-up, das von Indie über Pop bis Weltmusik reicht.

Mit dabei sind unter anderem Grossstadtgeflüster & Paula Carolina (20.6.), Ronan Keating (25.6.), Willy Astor (5.7., mit gleich zwei Shows an einem Tag), ENNIO (6.7.), Max Herre & Joy Denalane (7.7.), das australische Duo Amistat (12.7.), die französischen Elektropioniere AIR (14.7.) und das bayerische Musikerduo Schmidbauer & Kälberer (17.7.).

Wer die große Vielfalt erleben will, ist hier genau richtig: von legendären Namen wie Patti Smith und Lynyrd Skynyrd bis zu Newcomern wie Berq, von Jamie Cullum über Marc Rebillet und The Corrs bis zur mystisch-performativen Band Heilung. Jeder Abend bringt eine neue Klangfarbe, ein neues Erlebnis. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft, daher:

Kurztrip in eine andere Welt: Ein Besuch auf dem Markt der Ideen. © Ingmar Wein

Genuss mit Haltung: Bio, international, nachhaltig

Wer über das Festival flaniert, riecht Gewürze aus aller Welt und hört Sprachen aus vielen Ländern –der Markt der Ideen bringt kulinarische Vielfalt und nachhaltiges Kunsthandwerk zusammen. Besonders spannend in diesem Sommer: die Küche mit Zukunft, wo gezeigt wird, wie gesunde Bio-Verpflegung in Kitas und Schulen gelingt. Zum Mitmachen, Mitdenken und Nachkochen.

Laue Sommernächte in stimmungsvoller Atmosphäre. © Alexander Scharf

Einfach vorbeikommen: Eintritt frei, Erlebnisse inklusive

Das Tollwood ist mehr als ein Festival – es ist ein Lebensgefühl. Ein Ort, an dem Kultur auf Haltung trifft, Genuss auf Inspiration. Wer Lust hat auf georgisches Chatschapuri, sizilianische Arancini oder einfach einen guten Espresso im Andechser Zelt, ist hier richtig. Walk-Acts, Performances und Konzerte im Biergarten? Alles kostenlos. Einfach kommen, bleiben, staunen.

Tollwood 2025: Neue Perspektiven entdecken "Mut und Machen" ist nicht nur ein Motto – es ist Einladung und Versprechen zugleich. Das zeigt, was entsteht, wenn viele gemeinsam gestalten. Für mehr Miteinander, mehr Kultur, mehr Sommer. Vom 19. Juni bis 20. Juli 2025 im Olympiapark Süd. Der Eintritt zum Festivalgelände ist frei.

