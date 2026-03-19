Dieser Festivalsommer wartet mit Megastars: So sichern Sie sich Ihre Tickets

Stars und Newcomer unterm Zeltdach der Tollwood Musik-Arena vom 19. Juni bis 19. Juli 2026: Top-Acts wie Rick Astley, Alvaro Soler, Jovanotti, Sex Pistols, Anastacia & Marla Glen, LP & Asaf Avidan und mehr verwandeln den Olympiapark Süd in einen Konzertsommer der Extraklasse.

19. März 2026 - 12:33 Uhr

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Große Gefühle unterm Zeltdach: Der Konzertsommer in der Tollwood Musik-Arena.

Der Sommer steht schon in den Startlöchern und damit auch das in München. Der Olympiapark Süd verwandelt sich in einen Ort voll Lebensfreude und bester Musik. Vom 19. Juni bis 19. Juli versprechen internationale und nationale Stars 32 Konzerte der Extraklasse. Das Line-Up der Tollwood Musik-Arena ist so vielfältig wie das Festival selbst.

Zurück in die 80er: Rick Astley zündet am 7. Juli ein Hitfeuerwerk. © PR Foto Rick Astley

Ein Line-Up, das keine Wünsche offenlässt

Ob Pop, Soul, Punkrock, Country, Folk, Austropop und mehr – die Tollwood Musik-Arena bietet 2026 eine musikalische Vielfalt, die jeden Geschmack trifft. Am 19. Juni eröffnet die Supergroup BEAT mit Neuinterpretationen der 80er-Jahre-Alben von King Crimson das Festival musikalisch – ein Muss für Fans virtuoser Gitarrenklänge. Bosse beschert seinem Publikum die "Schönste Zeit" (21. Juni), und Rick Astley bringt alle zurück ins Disco-Feeling der 80er (7. Juli).

© Live Nation/Frank Nader Bild 1 von 5 Zwei Powerstimmen an einem Abend: Anastacia mit Marla Glen am 3. Juli. © Rufus Engelhard Bild 2 von 5 Das wird die „Schönste Zeit“ mit BOSSE am 21. Juni. © DKM Bild 3 von 5 Irischer Punkrock live auf dem Tollwood Sommerfestival mit Dropkick Murphys. © Karin Lernbeiss Bild 4 von 5 Herbert Pixner Projekt mit handgemachter Musik aus Südtirol. © Dave J Hogan Bild 5 von 5 Revival des Punk Rock am 6. Juli mit den Sex Pistols feat. Frank Carter.

Die Sex Pistols und Frank Carter (6. Juli) feiern 50 Jahre Punk, Pogo und Provokation, und Brad Paisley (23. Juni) kommt für ein exklusives Deutschlandkonzert mit bestem Country auf das .

Liveshow zwischen Lachtränen und Gänsehaut: Oimara & Freind am 26. Juni. © Thomas Willibald

Beat der Berge auf Tollwood

Oimara feiert am 26. Juni mit bayrischem Gstanzl und seinen Freind in der Musik-Arena: darunter Rockabilly-Legende Dick Brave, Melissa Naschenweng mit österreichischem Pop und Kabarettist Hannes Ringlstetter. Handgemachte Musik aus Südtirol gibt’s mit dem Herbert Pixner Projekt (24. Juni). Wolfgang Ambros & Die No. 1 vom Wienerwald (29. Juni) nehmen das Tollwood-Publikum mit zum "Schifoan" im Sommer.

Die Kultband Haindling (14. Juli) gibt noch eine weitere Zugabe in der Musik-Arena, und Schmidbauer und Kälberer (15. Juli) laden Liedermacher Stoppok und weitere Gäste wie Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf und Hannes Ringlstetter in ihr Tollwood-Wohnzimmer.

Ein Abend, zwei starke Stimmen: LP & Asaf Avidan am 8. Juli. © Faid a Savant | LP

Markante Stimmen und große Gefühle

Stärke, Leidenschaft und pure Emotionen verkörpert Powerfrau Anastacia am 3. Juli in der Musik-Arena. Marla Glen eröffnet den Abend mit seiner rauchigen Stimme und ebenso viel Energie. "Lost On You” - "One Day": Das Doppelkonzert von LP und Asaf Avidan am 8. Juli verspricht musikalisches Können zwischen Gefühl und Kraft.

Alle Emotionen unter einem Zeltdach. © Alexander Scharf

Am 13. Juli exklusiv auf : Ein Doppelkonzert mit zwei Größen der Musik. Multiinstrumentalistin Emeli Sandé weiß, wie sie mit ihrer Stimme alle in ihren Bann zieht, und Joss Stone nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise aus leisen Momenten, mutigen Ausbrüchen und bestem Soul.

Folkwood-Night am 11. Juli auf Tollwood mit Versengold, Fiddler’s Green & Saint City Orchestra. © Versengold

Rock, Punk und Irish Folk

Kräftiger Punkrock, dunkler Dark-Rock oder Irish Folk – was darf’s sein? Die Dropkick Murphys (30. Juni) bringen Irland direkt in die Musik-Arena und begeistern mit treibenden Rhythmen, Dudelsackklängen und bestem Punkrock. Bei der Folkwood Night (11. Juli) gibt’s Irish-Folk-Rock-Punk mit Versengold, Fiddler’s Green und Saint City Orchestra gleich im Dreierpack.

Mono Inc. tauchen die Musik-Arena am 17. Juli in dunkles Licht. Mit den special guests D-A-D und Sotiria versprechen sie einen Konzertabend voller Dark-Rock, Melodic Heavy Rock und Goth-Pop.

Mediterranes Lebensgefühl und Sommerhymnen: Alvaro Soler am 20. Juni. © Jacob Marwein

Laue Sommernächte und Lebensfreude in der Musik-Arena

Alvaro Soler (20. Juni) und Jovanotti (9. Juli) sorgen für mediterranes Lebensgefühl und beste Stimmung mit Sommerrhythmen, die zum Tanzen einladen. Entspannten Reggae aus Neuseeland bringen Fat Freddy’s Drop begleitet von Groundation am 22. Juni mit nach München. Und Deine Freunde (27. Juni) mischen die Kindermusik kräftig auf und haben gute Laune, Spaß und Songs zum Mitmachen im Gepäck.

Ein Line-Up, das keine Wünsche offenlässt. © Tollwood

Bereits neun Konzerte ausverkauft

Die Konzerte von Pizzera & Jaus, Foreigner, LaBrassBanda, Rainhard Fendrich, Tobi Krell, Gerhard Polt und die Well-Brüder, ZAZ, Wincent Weiss und Deep Purple sind bereits ausverkauft. Nur noch wenige Tickets gibt es für die Tollwood-Auftritte von ZAH1DE (28. Juni), der Sportfreunde Stiller (1. Juli) und von Parov Stelar und Schiller (10. Juli).

Karten gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline: 089 38 38 50 0 sowie unter oder online über München Ticket und Eventim.

Alle Infos und das komplette Programm unter: