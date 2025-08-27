AZ-Plus
Diese Münchner Baustelle muss bis zur Wiesn fertig werden – doch es gibt Verzögerung

Die Gleise um das Maxmonument sind nicht im Zeitplan verlegt worden, die Straßenbahnen der Linien 16, 17, 19, 21 können weiterhin nicht fahren.
Volker Isfort
Volker Isfort |
Die Aufnahme vom 26. August beweist: Es gibt noch viel zu tun.
Die Aufnahme vom 26. August beweist: Es gibt noch viel zu tun.
Die Gleisbauarbeitem am Maxmonument dauern nun länger als ursprünglich geplant.
Die Gleisbauarbeitem am Maxmonument dauern nun länger als ursprünglich geplant.
Ursprünglich sollten die Gleisbauarbeiten bis Ende August dauern.
Ursprünglich sollten die Gleisbauarbeiten bis Ende August dauern.
Die Linie 17 wird nun aber erst im Oktober wieder fahren.
Die Linie 17 wird nun aber erst im Oktober wieder fahren.
Auch diesen Sommer haben die Münchner Verkehrsbetriebe genutzt, marode Straßenbahngleise auszutauschen. Nicht nur rund um das Maxmonument entstand eine gewaltige Baustelle. „Von 2. Juni bis voraussichtlich 31. August“ werde der Betrieb der Linien 16, 17, 19, 21 unterbrochen, informieren Hinweistafeln, dafür gibt es Ersatzbusse.

Großbaustelle verzögert sich: Bis zur Wiesn müssen neue Gleise liegen

Doch wie es halt mit Großbaustellen so ist: Der Zeitplan konnte auch am Maxmonument nicht eingehalten werden. Bis 14. September sollen nun die Gleise um das Rondell am Maxmonument neu verlegt sein. Und das müssen sie auch, denn es pressiert gewaltig.

Am 21. September zieht der traditionelle Trachten- und Schützenzug über die Maximilianstraße vorbei am derzeit nicht begehbaren Rondell Richtung Theresienwiese. "Der Trachtenumzug ist definitiv nicht gefährdet“, teilt die MVG-Pressestelle auf AZ-Anfrage mit. Nur die Menschen, die mit der Linie 17 ins Lehel und darüber hinaus nach St. Emmeram fahren wollen, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben: Die Gleise durch die anschließende Thierschstrasse sind noch nicht vollständig verlegt, aus dem „voraussichtlich bis 31. August“ ist auf neuen Hinweistafeln nun über Nacht der Oktober geworden.

 

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  Ch_Muc vor 15 Stunden:

    Zukünftige Wiesn-Termine sind immer bekannt. Vorausschauend planen ist offensichtlich fremd. Gerade während Wiesn-Zeit, größter Wirtschaftsfaktor, sollten Probleme möglich klein sein.
    Nicht ohne Grund werden Zelte, Attraktionen früh genug aufgebaut, und bisschen Zeitpuffer.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  HanneloreH vor 17 Stunden:

    Seit fast 3 Wochen hat sich bei den Abzweigungen der Linie 16 kein Schaufelstil mehr bewegt.
    Die Wiesn beginnt in 3 Wochen das wird nix mehr.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  AufmerksamerBürger vor 18 Stunden:

    Dann werden die Gleise halt nicht fertig, was ist da so schlimm?
    Im Gegenteil, in der Zeit, in der die Straßenbahn nicht fährt, kann sie auch nicht unpünktlich sein, das bessert die jährliche Statistik auf und ist ein Beweis für grünes Können.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
