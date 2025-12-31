Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und sein Stellvertreter Dominik Krause (Grüne) haben der AZ verraten, was für sie die wichtigsten Momente des Jahres waren. Nicht an alles erinnern sie sich gerne.

Ein so eindeutiges Ergebnis beim Olympia-Entscheid hatte OB Dieter Reiter (M.) nicht erwartet. Hier freut er sich mit Bürgermeisterin Verena Dietl und Referent Florian Kraus.

Ratzfatz wieder ein Jahr vorbei. Doch auch wenn die Zeit zu rasen scheint – manche Erinnerungen bleiben. Die AZ hat OB Dieter Reiter (SPD) und seinen Stellvertreter Dominik Krause (Grüne) nach den eindrucksvollsten Momenten ihres Jahres gefragt.

Noch regieren sie das Rathaus gemeinsam. Doch sie sind auch Konkurrenten. 2026 steht die Kommunalwahl an. Beide wollen die Stadt regieren.

Die Eisbachwelle hat den OB unglaublich beschäftigt

Dem OB fallen zwei Ereignisse ein: Die Eisbachwelle, die plötzlich verschwunden ist, und der Bürgerentscheid, bei dem zwei Drittel der Bürger für eine Olympia-Bewerbung stimmten. "Die Eisbachwelle war 2025 vielleicht nicht das wichtigste Thema", sagt der OB. "Aber sie hat mich auf alle Fälle von der medialen Aufmerksamkeit her unglaublich beschäftigt. Sogar aus Kanada, Frankreich, Amerika – von überall haben wir Anfragen bekommen."

Keine Überraschung, schließlich sei die Welle weltweit berühmt. "Überrascht hat mich eher, dass sie nicht nach drei Tagen wieder ging. Das war unsere ursprüngliche Annahme."

Dass die Eisbachwelle nicht gleich wieder geht, hat den OB überrascht: „Selbst erfahrene Wissenschaftler – immerhin sind drei Professoren im Einsatz – haben nicht gleich den durchschlagenden Erfolg gehabt.“ © dpa

Überrascht haben ihn auch das klare Ergebnis und die hohe Wahlbeteiligung beim Olympia-Entscheid: "Es haben sogar mehr Menschen abgestimmt als bei einer Kommunalwahl."

Demo auf der Theresienwiese: "Ein starkes Zeichen für ein weltoffenes München"

Für Bürgermeister Krause ist anderes wichtiger. Sein schönster Moment: Als er Elvira Friedl im Namen der Stadt zum 109. Geburtstag gratulieren darf. "Sie ist Münchens zweitälteste Bürgerin und kam 1916 zur Welt, während des Ersten Weltkriegs", sagt Krause.

Ein besonders schöner Moment im Jahr 2025 für Bürgermeister Dominik Krause: Als er der Münchnerin Elvira Friedl zum 109. Geburtstag gratulieren darf. Mit dabei: ihr 91-jähriger Sohn Karl Friedl. © Robert Haas

Besonders wichtig ist für ihn auch die große Demo gegen rechts auf der Theresienwiese. "Das war ein starkes Zeichen für ein buntes und weltoffenes München."

Auch eine traurige Erinnerung nimmt er mit ins Neue Jahr: "Der islamistische Anschlag auf die Verdi-Demo am 13. Februar, bei dem eine Kollegin aus der Stadtverwaltung und ihr Kind getötet und über 40 Menschen verletzt wurden, war für ganz München und auch für mich ein Schock."