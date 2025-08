Nach einem Diebstahl im Nachtzug von Venedig nach München erklärt sich die ÖBB zur Sicherheitslage in den Zügen. Und gibt Ratschläge für Reisende.

Sehr viele Münchner sind mit den Nachtzügen der ÖBB unterwegs. Weil fast alle Nachtzüge, die von München fahren, von den Österreichern betrieben werden. Etwa nach Amsterdam, nach Hamburg und natürlich auch über Österreich an diverse Ziele in Italien.

So gesehen dürfte es mitten in der Urlaubszeit manchen beunruhigen, dass die Bundespolizei dieser Tage einen dreisten Diebstahl im ÖBB-Nightjet von Venedig nach München meldete, in dem eine 52-jährige Frau und ihr 55-jähriger Partner in ihrem Schlafabteil beklaut wurden, als sie dieses kurz verlassen hatten. Unter anderem wurden Bargeld, hochpreisiger Schmuck sowie eine Geldbörse entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Bundespolizei auf rund 9.200 Euro (AZ berichtete).

Sicherheitslücken in den Nachtzügen von München?

Bleibt die Frage, wie (un)sicher die Züge sind. Die Bundespolizei sprach von einer "bekannten Masche". Die Täter suchten "insbesondere in Schlafabteilen nach unbeaufsichtigtem Gepäck". Häufig nutzen sie die Schlafenszeit der Reisenden aus. Laut Bundespolizei suchen Diebe gezielt nicht videoüberwachte Fernverkehrszüge. Allerdings ist auf der Homepage der ÖBB eigentlich die Rede davon, dass "alle Wagen mit Videoüberwachung ausgestattet" seien, um "das Sicherheitsgefühl noch weiter zu steigern".

Diese Unterschiede gibt es bei der Ausstattung

Was denn nun? Eine AZ-Nachfrage in Wien ergibt, dass das offenbar nicht für alle München-Züge gilt, sondern nur für die modernste Generation. "Die Nightjets der neuen Generation haben in allen Wagen eine Videoüberwachung", heißt es zwar stolz von der ÖBB. Man räumt aber auch explizit ein: "Die Wagen der älteren Bestandsflotte haben dies nicht."

Diese Sicherheitsmaßnahmen ergreift die ÖBB

Die ÖBB äußert sich auch zur grundsätzlichen Sicherheitslage in den nächtlichen Zügen. Offenbar ist die nicht nur gefühlt schlechter, sondern auch tatsächlich. "Prinzipiell gibt es in der Nacht mehr Vorkommnisse als am Tag", heißt es aus Wien.

Dass es zuletzt eine Häufung von Diebstählen gegeben habe, verneint man aber . "Um die Sicherheit unserer Reisenden zu gewährleisten, haben wir in unseren Nachtzügen verschiedene Maßnahmen gesetzt", so die ÖBB-Pressestelle. Man habe zum Beispiel "deutlich mehr Mitarbeiter des Nachtzugpersonals als im Tagverkehr an Bord", das regelmäßig Kontrollgänge durchführe.

Sicherheit an Bord: Was die ÖBB Nachtzug-Reisenden rät

Und was ist den Fahrgästen im Sinne der eigenen Sicherheit zu raten? "Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die Abteile in der Nacht verschlossen werden müssen. Neben einer mündlichen Erklärung durch unser Nachtzugpersonal befinden sich Aufkleber an der Kabineninnenseite der Abteiltüren, die die verschiedenen Verschlussmechanismen erklären und die Versperrung empfehlen", so die ÖBB.