Diebstahl im Münchner S-Bahn-Betriebswerk: Bundespolizei sucht Zeugen

Aus einem Container auf dem Gelände des S-Bahn-Betriebswerks in Steinhausen verschwinden Gegenstände von über 70.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt.

Der Diebstahl muss in der Zeit zwischen Samstag (7. Februar) und Montagvormittag (9. Februar) über die Bühne gegangenen sein: Der oder die Täter entwendeten im S-Bahn-Betriebswerk in Steinhausen Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Diebstahl im S-Bahn-Betriebswerk: Bundespolizei startet Zeugenaufruf

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, hatte ein 40-jähriger Mitarbeiter einer Metallbaufirma am Montag gegen 12 Uhr bemerkt, dass aus einem Container mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro entwendet worden waren.

Der Container stand in diesem Zeitraum auf dem Gelände des Betriebswerks in Steinhausen.

Diebstahl im S-Bahn-Betriebswerk: Wie ging das alles über die Bühne?

Zudem fehlten den Angaben zufolge mehrere Deckenleuchten einer Baufirma, die zusammen einen Wert von rund 14.000 Euro haben. Darüber hinaus werden Buntmetallkabel der Deutschen Bahn im Wert von etwa 28.000 Euro vermisst, die ebenfalls auf dem Gelände lagerten.

Der oder die Täter entwendeten auch Buntmetallkabel der Deutschen Bahn im Wert von rund 28.000 Euro. © Bundespolizei

Wie die entwendeten Gegenstände abtransportiert wurden und wie der bzw. die unbekannten Täter in den Container gelangten, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Bundespolizei, die am Tatort Spuren sicherte.

Die Bundespolizeiinspektion München bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 089/515550 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.