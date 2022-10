Diebstahl an einem Geldautomaten

Ein 41-Jähriger hat am Dienstag über Tausend Euro aus einem Geldautomaten geklaut.

Schwabing – Ein 79-jähriger Münchner wurde am Dienstagmittag in einer Bankfiliale bestohlen.

Wegen einer Fehlermeldung entfernte sich der 79-Jährige

Laut Polizei wollte ein 79-jähriger am 4. Oktober gegen 14.15 Uhr an einem Geldautomat in einer Bank in Schwabing Geld im Wert von über Tausend Euro abheben. Nach Angaben des Münchners zeigte der Automat eine Fehlermeldung an und er gab auch zunächst kein Bargeld heraus. Daraufhin ging der 79-Jährige zu einem Bankschalter, um sich helfen zu lassen.

Vom Schalter aus konnte der Münchner erkennen, wie ein 41-jähriger Mann an den Geldautomat herantrat und das Geld herausnahm.

Über Tausend Euro: einfach eingesteckt

Weiter konnte der 79-Jährige beobachten, wie der 41-Jährige das Geld einfach in seine Jackentasche steckte. Umgehend sprach der Münchner ihn an und verlangte die Herausgabe seines Geldes. Der 41-jährige Mann verweigerte zunächst die Herausgabe, händigte den Eigentümer jedoch anschließend einen geringen Betrag aus.

Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin der Bankfiliale wurde die Polizei verständigt. Die Beamten konnte bei ihrem Eintreffen in der Bank den Restbetrag des Geldes in der Jackentasche des Tatverdächtigen auffinden.

Der 41-jährige Täter wurde von der Polizei festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat im Detail übernimmt das Kommissariat 52 (u.a. Diebstahl aus Automaten).