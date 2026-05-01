Die Welle funktioniert! Am Eisbach wird wieder gesurft
Bestes Wetter und die Welle steht auch – und das offenbar ganz ohne Hilfsmittel. Am Eisbach wird wieder gesurft, und das schon seit einigen Tagen, wie man vor Ort erfahren kann.
Verboten ist das offiziell noch immer, vielleicht wurden deshalb alte Wahlplakate, auf denen etwa Alt-OB Dieter Reiter zum Dreikönigstreffen lädt, über die Verbotstafel vor Ort gehängt.
Erlaubt oder nicht, die Zuschauer, die etwa am Freitag der Feiertagsspaziergang hier vorbeiführte, freut’s sicherlich.
Seitdem die Bachauskehr im vergangenen Oktober die Welle im wahrsten Sinne platt gemacht hatte, haben Surfer immer wieder versucht, sie wieder aufzustellen – etwa durch verschiedene Einbauten.
Darunter auch Robert Meier-Staude, Strömungsexperte der Hochschule München (HM) mit seinem Team. Erst vor gut zwei Wochen war ihnen ein solcher Versuch geglückt (AZ berichtete).
Die Welle baute sich nicht nur über die ganze Flussbreite hoch auf, sie war auch wild genug für schönes Flusssurfen. Um die 20 Wellenreiter haben für diesen Versuchstag eine Genehmigung erhalten, auf eigene Gefahr die Welle zu testen.
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