TRETTER: Die Traumpaare für Braut und Bräutigam

Die Gewinner der AZ-Hochzeitsaktion dürfen sich bei TRETTER Schuhe für den großen Tag aussuchen – und bekommen wichtige Tipps von den Verkaufsberatern.

Luca Tretter (rechts) überreicht Melissa und Ali einen großzügigen Gutschein, mit dem die Brautleute danach in der TRETTER-Filiale in der Neuhauser Straße 39 einkaufen gehen. So macht das besonders Spaß!

Die Planung einer Hochzeit ist schön, aber auch ziemlich stressig. Schließlich will jedes Paar, dass an dem Tag alles perfekt ist: die Location, das Essen, die Musik, die Atmosphäre, die Stimmung. Jeder Gast soll sich wohlfühlen und die Feier lange in bester Erinnerung behalten. Und das Paar selbst will den schönsten Tag seines Lebens verbringen.

Der perfekte Schuh für den Perfekten Tag

Doch was, wenn ausgerechnet da der Schuh drückt? Und zwar nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn? Alle Brautpaare wollen bei der Hochzeit von Kopf bis Fuß blendend aussehen und wunderschöne Schuhe tragen. Doch sie sollten eben noch einen anderen wichtigen Aspekt bedenken, sagt Luca Tretter von Münchens großem Schuhgeschäft .

Bei dieser großen Auswahl und der kompetenten Beratung wird Melissa bestimmt fündig. © Ben Sagmeister

"Was leicht vergessen wird: Der Hochzeitstag ist ein langer Tag und man bewegt sich viel" sagt er. "Bequeme und gut sitzende Schuhe mit einem optimalen Fußbett sind daher enorm wichtig, damit auch am Abend einer ausgelassenen Feier nichts im Wege steht." Schließlich wäre es bitter, wenn das Fest nach der monatelangen Planung nicht so richtig Spaß macht, weil die Füße schmerzen.

Deshalb sollten sich angehende Brautleute bei der Wahl der Schuhe nicht nur auf ihren Geschmack verlassen, sondern sich auch ausführlich beraten lassen. So wie Melissa und Ali, das Gewinnerpaar der großen AZ-Hochzeitsaktion " ". Die beiden haben bei TRETTER einen großzügigen Einkaufsgutschein über 400 Euro erhalten und können sich bei ihrer Wahl auf die umfassende Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen.

Tipps vom Profi

Das Fachgeschäft ist der Marktführer in München. In den dreißig Filialen von TRETTER und THOMAS in ganz Bayern sowie dem Onlineshop arbeiten über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei ihnen allen spürt man das große Fachwissen aus 75 Jahren Unternehmensgeschichte, das ständig weitergegeben wird – von Generation zu Generation, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Der Fachhändler ist besonders auf die Beratung zu besonderen Anlässen spezialisiert – wie eben Hochzeiten. "Schuhe von TRETTER waren sicherlich schon auf vielen Münchner Hochzeiten zu Gast", sagt Luca Tretter.

Auch dieser Schuh sitzt perfekt, da fällt einem die Auswahl nicht leicht. © Ben Sagmeister

Und bald kommen zwei weitere Paare hinzu, die Schuhe von Melissa und Ali. Die beiden entdecken in der in der Neuhauser Straße 39 sofort viele Modelle, die sie begeistern. Melissa wählt goldschimmernde Pumps – "ein typischer Prinzessinnenschuh", wie sie sagt. Die Verkaufsberaterin empfiehlt Melissa für die Schuhspitze noch eine kleine Ledereinlage. "Damit ist der Schuh unfassbar bequem", sagt Melissa. Nun soll sie das Paar noch einlaufen und imprägnieren, sodass es den Tag und die Nacht lang schön bleibt, so der Tipp der Profis.

Hier findet jeder das perfekte Paar

Ali kann sich bei der großen, tollen Auswahl erstmal nicht entscheiden, er wird noch ein zweites Mal zu kommen. Wann der ideale Moment dafür wäre? "Einen bestimmten Zeitpunkt gibt es nicht", sagt Luca Tretter. "Plant man aber schon sehr früh, sollte man bedenken, dass sich die Fußform und natürlich auch die Trends ändern können. Ein bis zwei Monate vor dem großen Tag sind aus unserer Sicht ideal." Da liegt Ali im Zeitplan, die Hochzeitsfeier findet Mitte April statt.

Bei diesen großem Sortiment an tollen Schuhen, fällt Ali die Auswahl nicht leicht. © Ben Sagmeister

Auf keinen Fall wird er sich so viel Zeit lassen wie ein Kunde, der einmal am Freitagabend bei TRETTER Hochzeitsschuhe suchte. „Bis zum Ladenschluss konnte er sich nicht entscheiden“, erinnert sich Luca Tretter. "Am Samstag kam er als erster Kunde wieder zu uns. Er wurde dann auch sehr schnell fündig: Um 12 Uhr musste er auf seiner Hochzeit sein."

Mehr Infos unter:

Tretter-Schuhe Josef Tretter GmbH & Co. KG

Ridlerstr. 15

80339 München

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 / 51 992-0

Fax: +49 (0) 89 / 51 992-180

E-Mail: service@tretter.com